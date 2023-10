Lunedì 22 ottobre, Maria De Filippi si è resa protagonista di un momento piuttosto inedito per gli spettatori di U&D: nel corso della puntata, infatti, la conduttrice ha riportato una segnalazione su Cristian e su quello che avrebbe fatto poco prima di iniziare l'avventura nel suo programma. La padrona di casa del dating-show ha precisato di aver creduto alla versione del romano su cosa sarebbe accaduto tra lui e la ex in vacanza a Ibiza.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Gran parte della puntata di U&D del 22 ottobre, è stata dedicata alle critiche che Cristian ha rivolto a Virginia per il bacio che ha dato ad un altro ragazzo a metà settembre.

Il tronista si è lamentato parecchio del comportamento di una delle sue corteggiatrici preferite, affermando che gli avrebbe mancato di rispetto lasciandosi andare ad effusioni in discoteca quando già erano usciti una volta insieme.

La giovane si è giustificata ma non ha negato, ed è stata proprio questa sincerità a colpire Maria: la presentatrice, infatti, si è subito esposta per difendere la romana dagli attacchi che stava ricevendo sia da Forti che da Brando.

"Ma perché mi fai la predica quando tu hai baciato altre due? Lui l'ho conosciuto prima", ha sbottato Virginia prima che la padrona di casa prendesse parola e zittisse Cristian raccontando un episodio che riguarda il suo recente passato.

Le stoccate al giovane di U&D

Sentendo Cristian dire che voleva eliminare Virginia, Maria ha commentato: "Ti aveva visto qui una volta, mica ha commesso un reato".

"Non facciamola passare per una che ha fatto chissà cosa. Io manco di rispetto a una persona con cui sto, non a una con cui mi sto conoscendo", ha aggiunto la conduttrice di U&D nel corso della puntata che è andata in onda il 22 ottobre.

Visto che entrambi i tronisti continuavano a giudicare male la corteggiatrice per il bacio che ha dato ad un altro a metà settembre, De Filippi ha deciso di rendere pubblica una segnalazione che è arrivata a lei e alla redazione dopo la prima registrazione dell'annata 2023/2024.

"A fine agosto io e te ci siamo telefonati perché la tua ex ha scritto sul web che l'avevi baciata in vacanza, dove eravate andati insieme", ha raccontato Maria davanti alle telecamere.

Il silenzio negli studi di U&D

Di questa segnalazione si è parlato molto tra fine agosto e l'inizio di settembre: quando U&D doveva ancora cominciare su Canale 5 (le prime puntate erano state registrate), molti siti riportavano le parole della ex fidanzata di Cristian su quello che sarebbe accaduto tra loro in vacanza.

In studio, però, di questo non si è mai parlato fino ad oggi, quando Maria ha deciso di usare questo episodio per far capire al tronista che Virginia non ha fatto nulla di male e che avrebbe dovuto darle fiducia proprio come lei ha fatto con lui in quell'occasione.

"Da che pulpito viene la predica", ha aggiunto De Filippi davanti al sempre più silenzioso Forti.

"Io ti ho creduto quella volta, fallo anche tu con lei.

Continua a conoscerla oppure eliminala ma senza scuse", ha concluso la padrona di casa del format Mediaset.

Cristian non ha replicato né alla segnalazione sul suo conto né alle frecciatine di Maria, ma è tornato al suo posto e lì è rimasto fino alla fine della puntata.