L'arrivo di Umit in Terra Amara cambierà completamente le trame della soap opera in onda su Canale 5. La dottoressa è alleata con Fikret ed entrambi sono decisi a distruggere Demir e l'intera famiglia Yaman. Umit diventerà l'amante di Demir, che farà cadere nella sua rete usando tutti i mezzi che ha a disposizione. I due partiranno per una vacanza romantica all'oscuro di Zuleyha, che nel frattempo sparirà nel nulla.

Tutta Cukurova si metterà sulle sue tracce, ma nessuno riuscirà a trovarla. Zuleyha sarà nel mezzo di una foresta, sola con se stessa e in pericolo, mentre Demir, ignaro di ciò che sta accadendo, sarà nel pieno della fuga romantica con la sua amante.

Terra amara: la scomparsa nel nulla di Zuleyha

Dopo la morte di Yilmaz in Terra amara, le trame della soap cambieranno completamente, così come le sue dinamiche. Umit, una delle nuove protagoniste, arriverà a Cukurova con il chiaro obiettivo di distruggere Demir e il primo passo che farà sarà quello di farlo cadere tra le sue braccia, così da distruggere il matrimonio con Zuleyha e averlo in pugno.

Nello stesso tempo Fikret agirà sul fronte dell'azienda, cercando preziose informazioni per farla fallire. Zuleyha si accorgerà della strana presenza di Fikret negli uffici della compagnia e così lo seguirà, finendo per addentrarsi nel mezzo della foresta.

Qui Fikret aggredirà Zuleyha e pretenderà che gli dica il motivo per il quale lo sta seguendo.

Sermin scopre la bugia di Demir

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara, ci sarà grande apprensione a Villa Yaman. Saniye, Sevda e Sermin inizieranno a preoccuparsi per la lunga assenza di Zuleyha, che non rientrerà nemmeno a tarda notte.

Tutti temeranno il peggio e proveranno a contattare Demir, che non sarà rintracciabile.

A quel punto Sermin verrà a sapere che il suo incontro con il governatore era una scusa per non far capire dove si trovasse veramente. La sua relazione extraconiugale sta per essere scoperta?

Zuleyha in pericolo nel mezzo della foresta

La scomparsa di Zuleyha allarmerà tutti alla villa e inizieranno le ricerche. Nel frattempo Demir sarà in vacanza con Umit e nessuno, compresa Sermin, riuscirà a rintracciarlo, visto che l'incontro con il governatore fuori città è una bugia.

Mentre Demir passerà momenti romantici con la sua amante, Zuleyha sarà in serio pericolo e nelle prossime puntate di Terra amara i telespettatori la vedranno combattere tra la vita e la morte, gridando disperatamente aiuto.