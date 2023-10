Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 16 ottobre, Sevda consiglierà a Zuleyha di riavvicinarsi a suo marito, ma quando la donna cercherà di farlo, scoprirà che l'uomo non è nel suo letto. Dopodiché, Fekeli proporrà a Cetin e Gulten di trasferirsi nella sua villa. Tuttavia, i ragazzi gentilmente declineranno l'offerta, desiderando continuare con le proprie risorse. Infine, Fikret confesserà a Mujgan di amarla, ma Fekeli rincaserà cogliendoli in flagrante.

Fekeli chiede a Cetin di trasferirsi da lui insieme a Gulten

Fekeli pianificherà con grande cura una visita ai novelli sposi a casa loro, colmo di speranze e desideri mentre si preparerà a fare loro un'offerta straordinaria.

Una volta arrivato da loro, Fekeli abbraccerà i ragazzi con calore e sincerità, esprimendo il suo affetto e la sua profonda gratitudine per il loro ruolo nella sua vita. La proposta che Fekeli ha in serbo per loro sarà un gesto straordinario: offrirà loro l'opportunità di trasferirsi nella sua sontuosa dimora. Infatti, Ali Rahmet rivelerà che considera Cetin come un figlio proprio. Tuttavia, Cetin e Gulten rifiuteranno con rispetto l'invito e spiegheranno che il loro desiderio è di continuare a costruire il loro cammino con le proprie forze e di preservare la loro modesta dimora. Nel frattempo, Ali Rahmet si avvicinerà ai ragazzi per condividere le sue preoccupazioni riguardo a Mujgan chiedendo ai ragazzi di non odiarla.

Infatti, secondo Fekeli, la dottoressa è una persona estremamente empatica e facilmente manipolabile da zia Behice.

Zuleyha vuole avvicinarsi a Demir in Terra amara

A villa Yaman, Zuleyha e Demir passeranno una serata speciale in compagnia dei loro figli e dei propri cari. Dopo questa riunione, Sevda si avvicinerà alla signorina Altun in un momento di confidenza offrendole un consiglio sincero e toccante: dirà alla donna di cercare di ristabilire un rapporto con suo marito perché è evidente che lei provi dei sentimenti verso Demir, nonostante voglia onorare la memoria di Yilmaz.

Pertanto, spinta dai propri sentimenti, Zuleyha prenderà coraggio e deciderà di provare a riavvicinarsi a Demir ed entrerà nella camera da letto di suo marito. Tuttavia, la sorpresa che l'attenderà non sarà affatto piacevole: il signor Yaman non si trova nel suo letto. In effetti, l'uomo è in compagnia di Umit con la quale sta intrattenendo una relazione extra-coniugale.

Fekeli scopre Mujgan e Fikret insieme in Terra amara

Infine, Mujgan si rivolgerà a Fikret in un momento di profonda riflessione ed avrà il coraggio di chiedergli apertamente la natura dei propri sentimenti nei suoi confronti. Fikret, con il cuore in tumulto, le confesserà con passione che non riesce a dimenticarla e il momento culminerà con un bacio appassionato. Tuttavia, proprio in quel momento, il destino riserverà un'inaspettata sorpresa, poiché Fekeli farà ritorno a casa cogliendoli in flagrante in Terra Amara.