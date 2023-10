Dopo oltre un mese è finita l'ultima conoscenza di Gemma Galgani a Uomini e donne. Le anticipazioni delle riprese del 13 ottobre dicono che Maurizio ha lasciato la dama nonostante si fossero chiariti in settimana: lei ha reagito malissimo ed è scappata nel backstage in lacrime. A sorpresa, a confortare la 73enne è stata Tina Cipollari sia con degli abbracci sia chiamando un medico.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Venerdì 13 ottobre si è conclusa la discussa frequentazione tra Gemma e Maurizio. Gli spoiler che sono trapelati al termine della registrazione, fanno sapere che il cavaliere ha deciso di mettere un punto definitivo al rapporto con la dama, il tutto dopo essersi reso conto che non potrà mai contraccambiare il sentimento che lei prova (in una recente puntata, Galgani ha ammesso di essersi innamorata dell'imprenditore toscano).

La protagonista di U&D non si aspettava uno stop così brusco, per questo ha reagito piangendo e lasciando lo studio in preda allo sconforto.

Se Laudicino è rimasto al suo posto quasi impassibile di fronte alle lacrime della 73enne, Tina l'ha rincorsa nel backstage e ha cercato di restituirle il sorriso in diversi modi.

L'opinionista del dating-show, infatti, ha fatto chiamare un medico per potersi sincerare delle condizioni di salute di Gemma: ovviamente l'ha fatto con ironia e per far ridere tutti i presenti.

La vicinanza tra i personaggi di U&D

Il siparietto che Tina ha messo su nel corso della registrazione di U&D del 13 ottobre, è proseguito con una serie di abbracci consolatori che ha dato a Gemma vedendola disperarsi per Maurizio.

Accantonando la "rivalità" che c'è tra loro da anni, l'opinionista del dating-show ha deciso di confortare Galgani in un momento di profonda tristezza e delusione.

La conoscenza tra la dama e il cavaliere andava avanti da oltre un mese, ma lui non si è mai esposto dandole i baci che lei ha sempre chiesto: Laudicino ha detto no a tutti i contatti fisici con la torinese, con la quale preferiva avere una frequentazione spirituale.

Anche Maria De Filippi ha provato a far ragionare Gemma dicendole chiaramente "non gli piaci", ma lei è andata avanti per la sua strada convinta che il toscano provasse qualcosa di più di un affetto amichevole.

L'uscita di scena di Beatriz a U&D

Un'altra interessante anticipazione che è trapelata sulla puntata di U&D che si è svolta il 13 ottobre, riguarda il percorso di Brando.

Dopo aver visto una romantica esterna tra il tronista e Raffaella, Beatriz ha deciso di auto eliminarsi e il 22enne non l'ha trattenuta. A quanto pare Ephrikian non sembrava convinto di voler interrompere la conoscenza con D'Orsi ma sul momento ha detto che non l'avrebbe seguita dietro le quinte per chiederle di rimanere a corteggiarlo.

Mentre la ragazza lasciava gli studi Elios, inoltre, Gianni Sperti ne ha approfittato per punzecchiarla dicendo ripetutamente "au revoir" (arrivederci), come se avesse voluto lanciarle una frecciatina velenosa.

In settimana, infatti, sul web si è parlato molto dei post Facebook con cui Beatriz ha criticato duramente Uomini e donne e chi lo guarda. Tra il 2020 e il 2021, infatti, la protagonista del Trono Classico ha definito "ignoranti" gli spettatori del dating-show e si è augurata che format del genere non vengano più trasmessi in televisione.

Ieri, però, in studio non è stato fatto nessun accenno a questi vecchi messaggi (che la corteggiatrice ha cancellato dopo che sono diventati virali), ma la stoccata dell'opinionista potrebbe essere legata proprio a questa vicenda che ha tenuto banco sul web nei giorni scorsi.