Terra amara prosegue come di consueto con nuovi appuntamenti.

Le anticipazioni di lunedì 16 ottobre annunciano che Cetin e Gulten si troveranno in difficoltà e senza casa con Fekeli che non esiterà ad offrire loro il suo aiuto. Ali Rahmet inviterà la coppia di giovani sposi al ranch, ma Cetin e sua moglie preferiranno riuscire a cavarsela da soli. Nel frattempo, alla tenuta Yaman, Zuleyha troverà il coraggio di seguire i consigli di Sevda e riavvicinarsi a Demir. Quando si recherà nella sua stanza da letto, però, Zuleyha non troverà suo marito, la cosa la renderà molto triste.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha capirà di amare Demir

Le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 16 ottobre raccontano che per Zuleyha arriverà il momento di fare i conti con i suoi sentimenti. Certo di non avere nessuna speranza con sua moglie, Demir inizierà a frequentare sempre più assiduamente Umit. Vedere l'uomo trascorrere le notti fuori di casa non lascerà affatto indifferente Zuleyha e Sevda lo noterà subito. La ex cantante si renderà conto che Demir e Zuleyha si amano ancora, ma nessuno dei due ha il coraggio di fare il primo passo. Dopo aver cenato in famiglia, Sevda andrà così nella stanza di Zuleyha e le parlerà chiaramente: "Si vede che vi amate molto", dirà l'ex cantante invitando Zuleyha a riflettere sul suo matrimonio e ad agire prima che sia troppo tardi.

Anticipazioni puntata di lunedì 16 ottobre: Zuleyha ascolterà le parole di Sevda

La puntata di Terra amara di lunedì 16 ottobre vedrà al centro dei riflettori Zuleyha che non potrà fare a meno di pensare alle parole di Sevda. La donna si renderà conto di quanto sia diventato importante Demir per lei dopo la morte di Yilmaz. Zuleyha riconoscerà che suo marito le è stato accanto nel periodo peggiore della sua vita nonostante i suoi rifiuti e non ne biasimerà il comportamento dato che lei gli ha sempre riferito di non avere speranze optando così per dormire in camere separate.

Qualcosa, tuttavia, scatterà in Zuleyha che si recherà nella stanza di Demir per parlare con lui. Quando non lo troverà nel suo letto, sarà sopraffatta dalla tristezza temendo di averlo perso per sempre.

Cetin e Gulten fuori dalla villetta: Fekeli offre il suo aiuto

Le anticipazioni di Terra amara rivelano poi che per Cetin e Gulten non sarà un periodo facile.

Nonostante la felicità per il matrimonio a lungo atteso, infatti, i due giovani sposi dovranno affrontare i primi problemi. La casa che Yilmaz aveva dato loro non sarà più disponibile perché serve a Mujgan e Behice. Cetin e Gulten si troveranno, quindi, senza un posto dove andare. Fekeli sarà pronto ad offrire il suo aiuto, ospitando i due innamorati al ranch, ma loro preferiranno ringraziare e rifiutare la generosa offerta per provare a cavarsela da soli.