Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 4 ottobre [VIDEO], Mujgan deciderà di confrontarsi con Zuleyha a villa Yaman per fare chiarezza sul patrimonio di Yilmaz. Nel frattempo Fekeli cercherà di riconciliarsi con sua la dottoressa, invitando anche sua zia a tornare alla tenuta. Inoltre, Ali Rahmet cercherà di far aprire gli occhi a Mujgan riguardo al ruolo di Behice nelle sue scelte di vita, ritenendola la causa della rottura del suo matrimonio. Intanto, Mujgan vivrà un profondo sconvolgimento emotivo e verrà consolata da Fikret, che la bacerà.

Infine, la dottoressa sospetterà di una relazione tra Umit e Fikret quando li vedrà insieme in ospedale.

Fekeli vuole che Mujgan apra gli occhi su zia Behice

Fekeli si avvierà verso l'hotel con determinazione, pronto a tendere la mano della riconciliazione a Mujgan dopo essere venuto a conoscenza che il suo patrimonio ammonta a circa 80.000 lire turche. L'atmosfera sarà carica di emozioni tese, ma Fekeli sentirà il peso della responsabilità per suo nipote Kerem e chiederà alla nuora di tornare alla villa. Tuttavia, anche Behice si accoderà a sua nipote. Arrivati a casa, Ali Rahmet si prodigherà affinché Mujgan apra gli occhi su sua zia, mettendo in luce il modo in cui questa figura l'ha condizionata nel corso degli anni.

Fikret conforta Mujgan baciandola in Terra Amara

Ali Rahmet sottolineerà come Behice abbia esercitato una significativa influenza sulla vita e le decisioni di Mujgan. In aggiunta, Fekeli avanzerà l'ardita affermazione che sia proprio a causa di Behice che Mujgan ha perso l'amore di Yilmaz che ha in seguito causato la rottura del loro matrimonio, una rivelazione che lascerà la dottoressa completamente devastata.

A questo punto, la donna si recherà in giardino per meditare sulle sue scelte e là verrà confortata da Fikret che, profondamente dispiaciuto per la situazione, la bacerà con passione, ma si allontanerà subito dopo, lasciando Mujgan sola con i suoi pensieri.

Mujgan va da Zuleyha per affrontarla in Terra Amara

Nel frattempo, nell'ospedale Mujgan, alle prese con l'inaspettata scoperta che Umit e Fikret sono vecchi amici, comincerà a dubitare della trasparenza della loro relazione.

Alla fine la crescente tensione porterà Mujgan a fare un passo audace. Deciderà di recarsi a villa Yaman per un confronto diretto con Zuleyha e affrontare la delicata situazione patrimoniale di Yilmaz. Infatti, la dottoressa Hekimoglu crede fermamente che soltanto Altun sappia dove Akkaya ha sotterrato i soldi.