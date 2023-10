Le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre di Terra Amara annunciano che verranno ritrovati i soldi appartenuti a Yilmaz in un terreno di proprietà della famiglia Yaman. Si tratta dei 30 milioni scomparsi, quelli che Mujgan e Behice pensavano di ereditare durante l'esecuzione testamentaria di Akkaya.

Intanto due coppie nasceranno nelle prossime puntate. Non solo Demir e Umit, i quali finiranno per cedere alla passione, ma anche Mujgan e Fikret. Quest'ultimo si renderà conto di essere innamorato della dottoressa.

Anticipazioni Terra amara fino al 13 ottobre: Mujgan sfratta Gulten e Cetin

Behice avrà dei problemi con Fekeli: non si comporterà bene con la servitù, per questo la caccerà di casa. La sistemerà in una casa modesta e a Behice non starà bene, così Mujgan si vedrà costretta a sfrattare Gulten e Cetin per dare la piccola villa alla zia. Quando lo verrà a sapere Saniye, deciderà di fare qualcosa. Così la domestica sarà determinata a informare Fekeli e Zuleyha del gesto di Mujgan, in modo che i due intervengano nella questione, ma Gulten glielo impedirà perché non vuole che la situazione si aggravi. Intanto Fikret, durante una conversazione con Bahtiyar, si renderà conto di essere veramente innamorato di Mujgan.

Zuleyha ama Demir, ma lui va a letto con Umit

Le anticipazioni svelano che un sentimento d'amore si risveglierà nel cuore di Zuleyha. L'ex sarta, davanti al misterioso comportamento di Demir, si renderà conto di provare qualcosa per lui. Dal canto suo Yaman uscirà all'ora di cena e rincaserà tardi per vedersi con Umit, che non tarderà a confessare di desiderarlo.

Sarà così che tra Umit e Demir esploderà la passione, esattamente come tra Fikret e Mujgan.

Successivamente ci sarà l'insediamento di Behice nell'ex abitazione di Gulten e Cetin. Secondo la zia Zuleyha avrebbe nascosto i milioni di Yilmaz per rovinarle. Nel frattempo l'ex sarta, avvalendosi dell'aiuto di Sermin, organizzerà una raccolta fondi tramite un'asta di beneficenza con gli abiti di Hunkar, in modo da onorare la memoria della suocera.

I proventi saranno devoluti all'Istituto di tutela dell'infanzia.

Terra amara spoiler: ritrovati i soldi di Yilmaz, Behice ne rivendica il possesso

L'asta in questione andrà a buon fine e tutti i presenti ne saranno entusiasti. Fekeli comprerà un foulard e farà una sostanziosa offerta. Oltre al denaro Zuleyha donerà un terreno degli Yaman all'Istituto in questione, in modo da farci costruire il campo estivo per gli orfani. I lavori prenderanno subito il via, ma durante l'escavazione, davanti agli occhi di Behice, verrà rinvenuto del denaro. Si tratta proprio dei milioni appartenuti a Yilmaz.

Mujgan e la zia rivendicheranno i soldi, Zuleyha si rifiuterà di aiutarle a causa dell'avidità di Behice. Anche Fekeli non potrà aiutarle. Poco dopo l'ex sarta verrà a sapere che Cetin e Gulten sono stati cacciati dall'abitazione di Yilmaz per mano di Behice.