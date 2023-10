Prosegue l'appuntamento con Terra Amara, e le storie dei protagonisti della soap si fanno sempre più avvincenti. Stando alle anticipazioni delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, il legame tra Fikret e Mujgan diventerà sempre più importante.

Lo strano atteggiamento del nipote di Fekeli, però, insospettirà Mujgan, la quale si darà da fare per capire cosa nasconde. Messo alle strette, Fikret confesserà di essere il figlio di Adnan Yaman e Mujgan crollerà, sentendosi presa in giro.

Spoiler Terra amara: Mujgan sospetta di Fikret

Le anticipazioni di Terra amara riportano che Mujgan e Fikret saranno protagonisti con la loro storia d'amore.

Il loro sarà un sentimento reciproco ma, nonostante ciò, non mancheranno i problemi e le difficoltà. Fikret sarà sempre più sfuggente, e Mujgan intuirà che nasconde qualcosa.

La paura di perdere l'uomo che ama spingerà Mujgan a seguire Fikret per capire qualcosa di più di lui. La dottoressa arriverà all'ufficio che Fikret affitterà in città e nel quale conserverà delle informazioni importanti relative al suo passato.

Quando Mujgan busserà alla porta, Fikret ne rimarrà sorpreso, ma deciderà di affrontarla senza più nascondersi.

Mujgan si sente ingannata

Le prossime puntate di Terra amara vedranno in primo piano Mujgan, decisa a capire cosa impedisce a Fikret di lasciarsi andare per davvero. L'uomo non esiterà a dichiarare il suo amore alla dottoressa, ma aggiungerà che non possono stare insieme, senza spiegarle il motivo.

Una volta giunta in ufficio, Mujgan sarà determinata ad andare fino in fondo per capire se l'ex fidanzata di Fikret possa essere ancora una minaccia per loro. Il nipote di Ali Rahmet spiegherà a Mujgan di non aver mai voluto ingannarla e le assicurerà che non c'è nessun'altra donna tra loro.

Fekeli chiede aiuto alla zia Lutfiye

Mujgan si sentirà tradita da Fikret che, dopo averle dichiarato il suo amore, si tirerà indietro. La dottoressa nell'ufficio vedrà una scatola piena di documenti e ne prenderà uno, notando che si tratta di una delle lettere spedite a Demir.

Mujgan chiederà a Fikret se è lui l'uomo misterioso che aveva minacciato Demir, e a questo punto lui dovrà ammettere la verità.

"Sono il figlio di Adnan Yaman", dirà Fikret, facendo crollare Mujgan.

La dottoressa non riuscirà a crederci e si sentirà nuovamente tradita dal suo uomo che per tanto tempo le ha nascosto una cosa così importante.

Nel frattempo, Fekeli sarà sempre più preoccupato per suo nipote e deciderà di chiamare sua zia Lutfiye. La donna, essendo l'unica a conoscere la storia di Fikret, potrebbe riuscire a convincerlo a rinunciare alla sua vendetta.