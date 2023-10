Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Sevda (Nazan Kesal) dimostrerà a Umit (Hande Soral) di non averla mai abbandonata. La cantante infatti chiederà alla figlia di telefonare alla zia, che rivelerà alcuni dettagli inediti del suo passato.

Anticipazioni Terra amara: Sevda ritrova sua figlia Ayla

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit e Sevda saranno protagoniste di uno scontro. La cantante infatti chiederà alla direttrice dell'ospedale di smetterla di importunare Demir, visto che ha deciso di dare un'altra chance al matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Tale richiesta però non troverà d'accordo Umit, che non vuole rinunciare al suo ex amante.

Ben presto la dottoressa confesserà a Sevda di essere Ayla, la bambina che aveva lasciato in fasce per proseguire la relazione extraconiugale con Adnan senior.

Sarà un vero choc per l'artista che verrà colpita da un infarto. A questo punto Umit non esiterà ad aiutare la madre, vista la sua professione di dottoressa: la donna si riprenderà nel giro di poco tempo.

L'artista vuole dimostrare a Umit di non aver mai smesso di cercarla

Dopo questa importante novità, Sevda avrà l'intenzione di dimostrare a Umit che le hanno raccontato molte bugie sul suo conto.

La cantante si presenterà all'improvviso a casa della figlia e le racconterà di non averla mai abbandonata.

Una versione a cui almeno inizialmente Umit non vorrà credere, in quanto è stata cresciuta solo dal padre che non le ha mai fatto mancare niente.

Nonostante questo, Sevda non si arrenderà davanti ai molteplici 'no' della figlia e darà vita a un piano per dimostrarle di non aver mai smesso di cercarla e che avrebbe voluto prendersi cura lei.

Umit scopre che suo padre aveva impedito gli incontri con sua madre

Sevda pregherà Umit di mettersi in contatto con la zia che l'ha aiutata a diventare grande insieme al padre. La cantante inizierà una conversazione telefonica con la parente che sarà ascoltata anche dalla figlia, la quale si struggerà dal dolore quando capirà che sta dicendo la verità.

Umit inoltre scoprirà che era stato suo padre a impedire gli incontri con la madre e a consigliarle di porre fine alla sua gravidanza.

Al termine della telefonata la direttrice dell'ospedale, affranta, abbraccerà forte la madre e le due faranno pace.