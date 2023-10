Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate in onda su Canale 5 il piano di Fikret e Umit per distruggere Demir avrà conseguenze inaspettate. I due si sono messi d'accordo per vendicarsi della famiglia Yaman e non avranno nessuno scrupolo. Nel cuore della notte Fikret chiamerà Zuleyha dicendole che sia lui che Demir hanno oltrepassato il limite, ma quale è la sua vera intenzione? Intanto l'amore tra Demir e Zuleyha crescerà sempre di più, con grande disperazione di Umit, che di certo non pensava di potersi innamorare perdutamente dell'uomo che in realtà voleva distruggere.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha riceve una telefonata nel cuore della notte

Nei prossimi episodi di Terra amara Fikret renderà impossibile la vita a Demir e Zuleyha, e tra i tanti tranelli e cattiverie arriverà anche a provocare un incendio a Villa Yaman. Successivamente Züleyha riceverà una telefonata nel cuore della notte che non si sarebbe mai aspettata. Quando risponderà al telefono si accorgerà che a chiamarla è Fikret, colui che ha tentato di radere al suolo la villa e non solo.

Nel frattempo anche Umit farà la sua parte e giurerà a se stessa di vendicarsi dopo che vedrà Demir abbracciato alla moglie nella tranquillità della loro camera. Zuleyha sarà costantemente in ansia per la sorte di Demir e non gli nasconderà le sue paure.

Trame nuove puntate Terra amara: Fikret mette in dubbio tutte le certezze di Zuleyha

Continuando con le anticipazioni di Terra amara, Züleyha sarà molto schietta con Fikret: ''Non chiamare mai più”. La sua sensazione sarà quella di imminente pericolo e non si fiderà per nessun motivo del nipote di Fekeli.

Zuleyha sarà certa che Fikret abbia intenzione di minacciarla di nuovo, ma verrà spiazzata dalle sue parole: "Ti dispiacerebbe calmarti, per favore?", aggiungendo che l'unico desiderio sarebbe stato quello di poter sistemare le cose.

Proseguendo con la strana telefonata, Fikret aggiungerà: “Sia io che Demir abbiamo oltrepassato il limite”, e pregherà Zuleyha di aiutarla a risolvere la situazione con Demir: sarà sincero?

Fikret prepara una trappola per Demir e Zuleyha?

Nei nuovi episodi di Terra amara Fikret cambierà idea e romperà l'alleanza con Umit, deciso a fare pace con Demir e a risolvere le cose.

Il cambiamento di Fikret convincerà Züleyha del fatto che Fikret abbia buone intenzioni e proverà a convincere Demir ad avere un confronto con lui, il fratellastro che ha ritrovato dopo così tanti anni. Resta però un dubbio: il nipote di Fekeli è sincero o sta semplicemente fingendo per fare cadere nella sua trappola sia Demir che Zuleyha?