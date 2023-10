Le anticipazioni turche di Terra Amara raccontano che la situazione cambierà completamente tra Demir e Umit, ora amanti. Infatti Zuleyha avrà un incidente nel quale rischierà di morire e Yaman, terrorizzato alla sola idea di perderla, capirà di essere innamorato di lei. Pertanto Demir organizzerà una cena romantica e chiederà a Zuleyha di sposarlo una seconda volta, mentre un violinista privato suonerà una dolce melodia.

Nel frattempo Umit, scoperte le nuove intenzioni di Demir, andrà su tutte le furie e non si rassegnerà a mettersi da parte. Il suo obiettivo sarà quello di distruggere sia il suo ex amante che Zuleyha: cosa ha in mente per loro?

Di seguito, le trame dei prossimi episodi in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio e anche nella prima serata a partire dal 5 novembre.

Terra amara anticipazioni nuove puntate: Demir e Zuleyha si sposano di nuovo

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano su Zuleyha e Demir più innamorati che mai dopo l'incidente che metterà in pericolo la vita di Altun per colpa di Fikret, che la seguirà nel bosco per minacciarla, lasciandola poi in balia della notte e degli animali selvatici.

Per fortuna Zuleyha verrà ritrovata prima che sia troppo tardi, ma Demir la raggiungerà solo dopo essere tornato dal weekend romantico con Umit. In ospedale, temendo di perderla per sempre, le confesserà di amarla e la implorerà di perdonarlo per tutto il male che le ha fatto.

Dopo che Zuleyha tornerà alla villa, Demir le preparerà una sorpresa: una cena romantica con tanto di violinista privato. In questa occasione, le donerà un anello chiedendole di diventare di nuovo sua moglie.

La fuga romantica di Zuleyha e Demir prima del buio

Zuleyha accetterà di sposare di nuovo Demir e i due faranno una fuga romantica, che sarà la loro seconda luna di miele, ma questa volta con l'amore di due persone che vogliono passare il resto della vita insieme.

Scoperto quanto accaduto Umit sarà completamente fuori controllo e prometterà a se stessa di distruggere sia Demir che Zuleyha, la donna che le ha rubato l'uomo del quale si è innamorata.

Umit stalker di Zuleyha e Demir

Umit perderà la testa e si recherà più volte alla villa per spiare da lontano Zuleyha e Demir. Yaman inizierà a sospettare che la sua ex amante ha in mente un piano per rovinare la sua felicità, ma non dirà nulla a Zuleyha.

Il breve momento di felicità di Zuleyha e Demir sarà solo una mera illusione. Umit penserà a una mossa per incastrare Yaman e non avrà pietà, nonostante Sevda la preghi di fermarsi. Anche Sevda, molto presto, pagherà con la vita la furia di Umit, che scoprirà poi essere la figlia che le strapparono dalle braccia da neonata.