La soap opera turca Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Negli episodi in programmazione tra qualche settimana, la protagonista Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) avrà modo di apprendere che suo marito Demir Yaman (Murat Unalmis) l’ha tradita con Umit Kahraman (Hande Soral).

La nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova intanto fingerà di aspettare un figlio da Demir, il quale in preda alla furia e determinato a rimanere con la sua famiglia, farà rapire la sua ex amante Umit per obbligarla a interrompere la sua gravidanza.

Spoiler turchi, Terra amara: Umit finge di essere incinta, Sermin mette in cattiva luce Demir

Le prossime puntate saranno movimentate dalla tresca sentimentale clandestina tra Demir e Umit.

Il ricco imprenditore vivrà dei momenti di intensa passione con la nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova, mentre lei - alle sue spalle - sarà in combutta con il suo fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali) per aiutarlo nel suo piano di vendetta. Il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman infatti vorrà farla pagare a Demir, per aver avuto una vita migliore della sua. La relazione extraconiugale tra Umit e Yaman finirà per volere di quest’ultimo, il quale avrà i sensi di colpa per aver tradito la moglie Zuleyha. Ben presto Umit inscenerà una finta gravidanza per riconquistare Demir, ma lui non avrà alcuna intenzione di mettere fine al suo matrimonio.

Intanto Zuleyha verrà a conoscenza di essere stata tradita dal marito, proprio quando si renderà conto di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti: la donna vedrà una fotografia in cui Demir è in atteggiamenti intimi con Umit.

Ma la prima persona a mettere le mani nello scatto compromettente in realtà sarà Sermin (Sibel Taşçıoğlu), che su consiglio della figlia Betul (İlayda Çevik) lo diffonderà in tutta la città mettendo in cattiva luce il cugino.

Umit narcotizzata, Ali Rahmet Fekeli si rifiuta di ospitare l’ex amante di Yaman

Nel contempo Yaman farà sequestrare Umit da alcuni malviventi per costringerla ad abortire: la dottoressa verrà narcotizzata, anche se interverrà in suo aiuto Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) dopo aver scoperto di essere sua madre.

Successivamente, la cantante si recherà a casa di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) in compagnia della figlia, ricevendo un netto rifiuto: l’anziano uomo farà infatti presente a Sevda di non voler dare ospitalità a colei che ha cercato di separare Zuleyha e Demir.