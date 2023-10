Quando chiude Terra amara su Canale 5? Quando ci sarà il gran finale di sempre della soap opera pomeridiana turca?

Le anticipazioni rivelano che la messa in onda di Terra Amara non proseguirà per sempre, dato che a differenza di altre soap che hanno spopolato per anni nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione, questa è destinata ad una conclusione "prematura".

E, il gran finale di sempre della soap opera, arriverà con la messa in onda della quarta e ultima stagione di sempre.

Quando chiude la soap opera Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il gran finale di sempre di Terra amara è in programma con la messa in onda della quarta e ultima stagione.

In patria, infatti, nonostante il grande successo di ascolti e le critiche positive che la soap ha ottenuto, si è scelto di non andare oltre la quarta serie.

Di conseguenza, anche gli spettatori e fan italiani della soap opera si ritroveranno a dover dire addio per sempre ai protagonisti che smuovono le vicende della cittadina di Cukurova.

Il gran finale di Terra amara previsto nel 2024 su Canale 5

Con la quarta stagione, quindi, gli spettatori avranno modo di scoprire come termineranno le vicende dell'affascinante Zuleyha, la quale si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita dopo una serie di eventi spiacevoli e dolorosi.

Il gran finale di sempre della soap opera, sarà trasmesso in Italia nel corso del 2024: tra aprile e maggio andranno in onda le puntate conclusive della quarta e ultima stagione che, a differenza di quelle precedenti, sarà più breve (complice anche l'uscita di scena dal cast di numerosi volti noti della soap come Yilmaz, Behice e lo stesso Demir).

A quel punto, quindi, bisognerà capire quale sarà la nuova soap che Mediaset deciderà di testare e trasmettere nella fascia oraria delle 14:10 che, storicamente, è occupata da prodotti spagnoli i turchi.

Ma cosa succederà nel corso delle ultime puntate di sempre di Terra amara, in onda nel corso del 2024 su Canale 5?

Zuleyha subisce un attentato con Hakan: anticipazioni Terra amara finale di sempre

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà a dover fare i conti con l'ennesimo dramma che sconvolgerà per sempre la sua vita.

La donna, infatti, dopo varie sofferenza e tanto dolore, riuscirà a ritrovare la serenità e la felicità al fianco del ricco Hakan, che diventerà il suo nuovo fidanzato.

I due faranno insieme dei progetti di vita importanti e si diranno pronti ad uscire allo scoperto, per vivere la loro relazione alla luce del giorno. Un momento sereno per la donna, fin quando non ci sarà un attentato contro la coppia, che spezzerà per sempre la vita di Hakan.

Un finale amaro per l'eroina di questa fortunata soap opera che, anche con la morte di diversi personaggi di spicco, riesce a totalizzare ascolti clamorosi, con punte di 3 milioni al giorno su Canale 5.