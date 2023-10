Lunedì 9 ottobre 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera che sta appassionando sempre di più il pubblico italiano che il pomeriggio è sintonizzato su Canale 5. L'appuntamento è, come di consueto, dalle 14:10 alle 14:45 circa. In tale occasione vedremo che la puntata sarà molto incentrata sulla protagonista Mujgan Hekimoglu. La ragazza si troverà a vivere un momento di profonda crisi dopo quello che è accaduto con Fikret. Proprio in virtù di questo suo malessere, arriverà a prendere una decisione tanto drastica quanto inaspettata scappando di casa.

Terra Amara puntata 9 ottobre: Mujgan prende la decisione di lasciare casa di Fikret dopo il bacio che si sono scambiati

Le anticipazioni della puntata del giorno 9 ottobre di Terra Amara, rivelano che il bacio che c'è stato tra Mujgan e Fikret scombussolerà non poco la donna. Quest'ultima, infatti, si renderà conto di trovarsi in un momento di crisi profonda, per cui maturerà la decisione di prendere le distanze da Fikret. Il modo migliore per cercare di allontanarsi da lui, ovviamente, le sembrerà essere quello di lasciare l'abitazione in cui vive. La dottoressa capirà di non poter vivere più sotto lo stesso tetto dell'uomo che ha baciato in quanto non sopporta più le ambiguità che sono nate tra loro.

Mujgan andrà a vivere nella vecchia casa di Sermin? Che ne sarà di Gulten e Cetin?

Una volta maturata la decisione di lasciare la casa di Fikret, però, Mujgan si renderà conto di non avere nessun altro posto in cui andare. La giovane valuterà quale siano le soluzioni che potrebbero esserci, alla fine, giungerà ad un'unica conclusione.

La sola cosa che può fare per non finire in mezzo alla strada è quella di andare nella vecchia casa di Sermin. L'abitazione, però, è diventata il nido d'amore di Gulten e Cetin. Dopo il matrimonio, infatti, i due protagonisti hanno deciso di andare a vivere in tale luogo. Hekimoglu, dunque, si vedrà costretta a valutare seriamente l'ipotesi di chiedere ai novelli sposi di andare via.

Ma avrà davvero il coraggio di farlo?

Terra Amara, Hekimoglu combattuta: inizia per lei una ricerca estenuante

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Terra Amara relative alla messa in onda del 9 ottobre, però, pare che l'animo di Mujgan sarà piuttosto combattuto. La dottoressa, infatti, non vorrebbe mettere Gulten e Cetin nella condizione di dover lasciare la casa in cui vivono. Per tale motivo, la donna inizierà un'estenuante ricerca di una nuova sistemazione più consona ai suoi bisogni. Questo rappresenterà solamente l'inizio di un periodo molto intenso e fervido di colpi di scena che riguarderanno la protagonista.