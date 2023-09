Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sevda avrà un infarto dopo una scoperta scioccante: Ümit le svelerà di essere la figlia che ha abbandonato tanti anni fa e Sevda faticherà a metabolizzare la cosa. Quando Demir verrà avvisato della brutta condizione in cui si troverà Sevda, correrà subito in ospedale, ma la donna non se la sentirà di dirgli della scoperta appena fatta.

Sevda trova delle foto che ritraggono Demir in atteggiamenti intimi con Ümit

A breve in Terra amara arriverà un nuovo personaggio: Ümit, la nuova direttrice dell'ospedale di Çukurova.

Avrà modo di conoscere le maggiori personalità della cittadina tra cui Sevda e fin da subito si capirà che c'è qualcosa che le lega, ma non si capirà cosa.

Intanto sarà proprio Sevda a capire che Ümit ha una storia clandestina con Demir, anche perché intercetterà una busta che contiene delle fotografie compromettenti che li ritrae in atteggiamenti intimi.

Sevda scopre che Ümit è la figlia

Sevda non esiterà ad affrontare la ragazza, così andrà subito in ospedale per chiederle spiegazioni. Entrerà nel suo studio e la rimprovererà per come sta ostacolando l'amore che lega Demir e Züleyha. Ümit, però, non si farà intimorire dal tono minaccioso di Sevda, la guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Faccio così perché sono proprio come te".

Sevda riterrà la risposta irrispettosa, ma non capirà il perché, allora sarà proprio Ümit a fare chiarezza. Le farà vedere una foto dove è ritratta una Sevda molto giovane con una bambina in braccio e quella bimba è proprio Ümit. Sevda impallidirà: Ümit è sua figlia.

La accuse di Ümit

Sevda non riuscirà a proferire parola, mentre Ümit avrà le idee piuttosto chiare.

È convinta che Sevda l'abbia abbandonata proprio per intraprendere la relazione con Adnan Yaman: "Ma che razza di madre sei? Ho sognato questo momento per anni, ho sempre desiderato di dirti quanto ti odio".

Ümit non farà altro che addossarle colpe, come di averle fatto trascorrere un'infanzia difficile solo per correre tra le braccia di un uomo.

Sevda ha un infarto

Sevda ascolterà tutto quello che Ümit avrà da dirle, ma faticherà a reggere il dolore e il suo viso diventerà sempre più pallido. Alla fine non ce la farà più: scoprire che Ümit è la figlia per lei sarà uno shock fortissimo, così Sevda perderà i sensi proprio davanti a lei.

Non sarà un semplice svenimento, Sevda verrà colta da infarto e tutti saranno preoccupati per le sue condizioni, compreso Demir, che si chiederà che cosa ci facesse Sevda in ospedale. Lui le domanderà direttamente che cosa stesse facendo e perché si sia sentita male, ma la donna non gli rivelerà la verità: infatti non si sentirà di dirgli che Ümit è sua figlia.