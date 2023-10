Le anticipazioni di Terra Amara delle nuove puntate in onda su Canale 5 raccontano che Fikret e Umit saranno pronti a distruggere Demir e anche Zuleyha. La loro vendetta porterà a esiti inaspettati e tra questi la rivelazione di Sevda, che confesserà a Umit di essere sua madre. Ma cosa è successo in tutti questi anni e come mai non l'ha cercata? Il suo racconto sarà talmente straziante da far commuovere la stessa Umit.

Terra amara anticipazioni, il segreto di Sevda viene alla luce

Nelle prossime puntate di Terra amara verranno a galla diversi segreti.

Sevda verrà a sapere che Umit in realtà è Ayla la figlia che è stata costretta ad abbandonare al momento della sua nascita. Quando le racconterà la verità, Umit non avrà alcuna pietà per lei, tanto da cacciarla in malo modo e con una rabbia incontrollabile.

Il dolore di Sevda sarà talmente forte da causarle un infarto, per il quale verrà anche ricoverata in ospedale. Nemmeno davanti al malore della madre, Umit avrà intenzione di avere un confronto con lei.

Tuttavia, Sevda non si perderà d'animo e dirà ad Ayla che la versione che le hanno raccontato in tutti questi anni è completamente distorta. I giorni passeranno tra lacrime e dolore e Sermin la riporterà a casa in condizioni pietose.

Umit ascolta di nascosto una conversazione tra Sevda e sua zia

Ormai la verità verrà a alla luce: Sevda è la madre di Umit che, tuttavia, non vuole avere nulla a che fare con lei. Le cose cambieranno quando la giovane dottoressa ascolterà una conversazione di nascosto.

Sevda racconterà di aver sempre cercato di ritrovare sua figlia, ma che non ci è mai riuscita perché le fu cambiato il nome: da Ayla a Umit.

Quando nacque, la nonna, suo padre e sua zia la presero con sé: ''Mia figlia Umit mi fu strappata dalle braccia da neonata''.

Continuando con la dolorosa ricostruzione, Sevda dirà di non essere riuscita a ritrovare Ayla poiché la sua famiglia non ha fatto altro che fornirle delle informazioni false.

Il dolore di Sevda e la decisione di Umit

Dall'altro capo del telefono, Umit rimarrà senza parole, ignara di quello che è realmente successo e furiosa con la zia per averle mentito. In realtà, Sevda l'ha sempre cercata. Come rivelano le anticipazioni di Terra amara Umit proverà una grande compassione per sua madre e deciderà di andare a cercarla per poterla abbracciare.

Il momento in cui Sevda e la figlia Umit si ritroveranno sarà molto emozionante, ma la loro felicità non durerà molto, in quanto il destino crudele si accanirà ai danni della giovane e sfortunata dottoressa. Che cosa accadrà? Non resta che attendere le nuove puntate per scoprirlo.

Ricordiamo che gli episodi della soap possono essere rivisti in replica accedendo al portale Mediaset Infinity.