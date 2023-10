Molti colpi di scena attendono il pubblico di Canale 5 in Terra Amara e come annunciano le anticipazioni si tornerà a parlare di Uzum.

Gaffur e Saniye si sono occupati di lei e l'hanno amata come una figlia dopo la morte della madre, ma presto qualcuno potrebbe rovinare tutto. Il padre biologico della bambina si presenterà a Villa Yaman e si avvicinerà a Uzum. Saniye non esiterà a colpirlo con un bastone prima di scoprire la sua vera identità.

Anticipazioni Terra amara: la brutta sorpresa per Saniye e Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Saniye e Gaffur temeranno per la famiglia a lungo sognata.

I due coniugi non hanno potuto concepire un figlio, ma il destino ha voluto che si occupassero di Uzum, che in loro ha ritrovato il calore familiare che aveva perso con la morte della madre. Presto tutti gli equilibri potrebbero crollare e a farne le spese potrebbe essere proprio la bambina. Tutto inizierà quando alla tenuta arriverà Cumali, uno degli operai del ranch che verrà assunto da Gaffur. Il nuovo collaboratore dimostrerà sin da subito un certo interesse per la piccola Uzum e questo non piacerà affatto a Saniye, che lo terrà d'occhio. Quando vedrà Cumali avvicinarsi troppo alla sua bambina facendole una carezza, la moglie di Gaffur prenderà un bastone e lo colpirà in testa.

Anticipazioni prossime puntate: Cumali ha attenzioni speciali per Uzum

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori l'arrivo di Cumali alla tenuta. Il nuovo operaio avrà delle attenzioni verso Uzum che faranno andare Saniye su tutte le furie, tanto che la donna non esiterà a colpirlo. Nel momento in cui Cumali cadrà privo di sensi, Uzum interverrà dicendo a Saniye che l'uomo è il suo padre biologico e per questo vuole continuare a vederlo.

Gaffur e la moglie saranno sconvolti dalle parole della bambina e temeranno seriamente di perderla. Quando Cumali lascerà l'ospedale sarà pronto a chiarire tutto con Zuleyha, Saniye e Gaffur, implorando di non essere licenziato.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Gaffur e Saniye dovranno affrontare il vero padre di Uzum.

L'uomo racconterà di aver mentito per essere assunto e poter stare accanto alla sua bambina. Cumali aggiungerà di essere stato assente perché era in prigione a causa di una falsa accusa. Il padre di Uzum si dirà pronto a prendersi cura della figlia, ma senza un lavoro sarebbe impossibile darle la vita che merita. A quel punto Saniye difenderà duramente la sua posizione: "Non ti darò mia figlia". Cumali chiederà di poter almeno restare alla tenuta in modo da poter vedere Uzum tutti i giorni.