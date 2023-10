Le anticipazioni de La promessa sulle puntate in onda su Canale 5 dal 16 al 20 ottobre fanno luce sul profondo astio di Gregorio nei confronti di Romulo: infatti lo riterrà colpevole della morte di suo fratello.

Mentre ferveranno i preparativi delle nozze tra Manuel e Jimena, don Alonso si vendicherà con la moglie costringendola a ringraziare Simona, Candela e Lope. Intanto Jana sarà intenta a riparare l'aereo di Manuel, mentre tra Lorenzo e Curro calerà la tensione in seguito alla scoperta sulla paternità del ragazzo.

Spazio anche a Teresa e Mauro: lei piomberà in uno stato di crisi emotiva, mentre lui arriverà a maturare una considerazione importante.

Anticipazioni La promessa: Mauro vuole rompere con Teresa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Lorenzo continuerà a pretendere soldi dai marchesi, ma essendo a corto di denaro, don Alonso e donna Cruz cercheranno di temporeggiare in attesa dell'apertura testamentaria del barone. Tuttavia, i tentativi dei due coniugi cadranno nel vuoto, visto che verranno subito scoperti.

Curro, intanto, dopo aver avuto conferma di non essere il figlio biologico di Lorenzo, sarà profondamente teso con il patrigno.

Teresa sarà abbattuta, in quanto rifletterà su degli errori molto importanti che ha commesso. A consolarla ci penserà suo marito Mauro, anche se l'uomo sarà sempre più certo di voler rompere ogni rapporto con lei.

Spoiler La promessa: Manuel vuole un matrimonio 'campestre'

Spazio anche a Jana nelle nuove puntate di questa soap opera. La domestica continuerà a dedicare ore del suo tempo per ricostruire l'aeroplano di Manuel che si è rotto in seguito alla violenta precipitazione. Jana sarà convinta che in questo modo il ragazzo tornerà a volare.

Jimena, dal canto suo, porterà avanti i preparativi per le imminenti nozze con Manuel. Siccome quest'ultimo vorrà fare qualcosa in stile "campestre", la giovane duchessina cercherà di raggiungere un accordo con donna Cruz e Mercedes in merito alla scelta degli invitati, ma non sarà una passeggiata.

Si scopre il motivo dell'odio di Gregorio nei confronti di Romulo

Don Alonso sarà ancora furioso con la moglie e non esiterà a renderle pan per focaccia. Sarà così che il marchese pretenderà che Cruz vada a ringraziare le cuoche e Lope per aver contribuito a smascherare Camilo, il falso prete.

Romulo cercherà di parlare con Gregorio, per cercare di capire come mai lui provi così tanto odio nei suoi confronti. Sarà così che si scoprirà che il nuovo maggiordomo della tenuta aveva un fratello chiamato Mateo Castillo, che sarebbe morto proprio per colpa sua. Davanti a questa accusa, Romulo non saprà come controbattere.