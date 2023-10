Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle puntate di Terra amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Demir Yaman accuserà Fikret Fekeli di essere il responsabile dell'incidente di Zuleyha Altun, in cui la donna ha perso la vita il terzo figlio.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha conferma a Sermin di essere incinta

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che una donna dichiarerà di essere la moglie di Rasit in occasione della sua festa di nozze con Fadik. Nel contempo Zuleyha sarà colta da uno svenimento, tanto da essere soccorsa da Sermin.

Proprio quest'ultima chiederà alla ragazza se aspetta un bambino visto il suo forte senso di nausea e Zuleyha risponderò di sì. Sermin no riuscirà a mantenere il segreto e spiffererà tutto a Demir, che sarà entusiasta di avere un altro bambino in giro per la casa. Ne parlerà con la moglie, che chiederà al marito di aspettare la visita del ginecologo di fiducia prima di dare a tutti quanti la lieta notizia. Per questo motivo Zuleyha prenderà un appuntamento con lo specialista la mattina seguente.

Zuleyha perde il bambino dopo un incidente

Nelle prossime puntate della soap opera, Zuleyha si recherà all'appuntamento con il ginecologo. Demir esprimerà l'intenzione di accompagnarla al consulto medico, ma la donna preferirà recarsi da sola per non disturbarlo, visto che è impegnato in un'importante riunione di lavoro.

Zuleyha, però, rimarrà coinvolta in un incidente stradale: la macchina perderà aderenza a casa di alcune macchie d'olio presenti sulla carreggiata. Non riuscendo a frenare finirà contro un albero. Ad aiutarla ci penserà la rivale Umit, che trasporterà Zuleyha immediatamente in ospedale dove verrà sottoposta a un intervento chirurgico.

I medici riusciranno a salvare la vita alla moglie di Demir, ma non del bambino che attende.

Fikret finisce in carcere

Demir apparirà scosso dall'incidente accorso alla moglie e soffrirà parecchio per la perdita del bambino. Crederà che dietro l'incidente ci sia lo zampino del fratellastro Fikret, che verrà arrestato su consiglio di Fekeli.

In questo modo quest'ultimo cercherà di impedire che il nipote cada nelle grinfie di Demir, che lo crede responsabile della perdita del bambino. Tuttavia si scoprirà che dietro l'incidente non c'è la mano di Fikret, ma la mano di un camionista che rivelerà tutto alla polizia. Fikret se la prenderà con lo zio per averlo fatto arrestare e si rifiuterà di pensare che sia stato solo un piano per proteggerlo dalle Demir. Per questo motivo il rapporto tra Fikret e Fekeli diventerà molto teso.