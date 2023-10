In Terra Amara Demir si sentirà tanto in colpa per il tradimento ai danni di Züleyha, al punto che sarà disposto a togliersi la vita. Proprio così, in un attimo di follia sembrerà pronto non solo a farla finita, ma a uccidere anche la sua amante Ümit, ma Züleyha gli farà cambiare idea.

Züleyha pronta a concedere il divorzio a Demir

Demir si pentirà di aver intrapreso una relazione con Ümit. Si renderà conto non solo che il vero amore della sua vita è Züleyha, ma anche che Ümit è una grossa portatrice di problemi. La ragazza, però, insisterà per stare con lui e non si dimenticherà di tutte le promesse che le ha fatto: il matrimonio, il fatto che sarebbero stati una famiglia felice.

Lei non dimenticherà proprio nulla e andrà a ricordarglielo alla villa, e sarà ben chiara con lui: "Ti pentirai di non avermi scelto".

Demir ordinerà ai suoi uomini di allontanare Ümit, ma nonostante ciò Züleyha sentirà tutte le parole dette dalla ragazza, per questo si renderà disposta a porre fine al suo matrimonio: "Divorzieremo, così potrai andare a vivere con la tua amante. Saremo due estranei che vivono nella stessa casa, come agli inizi".

Demir una furia contro Ümit

Intanto Ümit continuerà a molestare Demir anche a distanza. Non farà altro che telefonargli e lui non saprà più cosa fare. A un certo punto la minaccerà: "Se non riuscirai a trovare la giusta lucidità, ti ucciderò".

Per questo Demir prenderà la sua pistola e a tutta velocità si dirigerà verso l'hotel in cui alloggia Ümit.

Züleyha assisterà alla scena e lo seguirà a sua volta. Demir arriverà in hotel, entrerà nella stanza di Ümit, la guarderà dritta negli occhi e le dirà: "Pensavo che Züleyha non mi amasse, altrimenti non l'avrei mai tradita. Io amo mia moglie e ho atteso per anni che mi amasse, rinunciando anche alla mia dignità e al mio orgoglio.

Ho sacrificato tutto per lei".

Züleyha perdona Demir per il tradimento

Demir crederà che lui e Ümit siano la causa di tutto il dolore provocato a Züleyha, per questo vorrebbe commettere un omicidio/suicidio: "Non meritiamo di vivere. Ti ammazzo e poi toccherà a me".

Züleyha, da fuori la porta, sentirà tutte le parole dette dal marito, così entrerà nella stanza.

Lui appena la vedrà si punterà la pistola sulla tempia: "Non voglio più vivere, non ce la faccio più, non posso vivere senza di te". Züleyha capirà che le parole di Demir sono sincere, per questo lo perdonerà.

Züleyha e Demir torneranno a vivere l'amore di un tempo, ma la ragazza si troverà a vivere attimi di agitazione. Perché durante le prossime puntate la polizia arriverà a Villa Yaman: lei e Sevda saranno accusate di omicidio e dovranno testimoniare alla stazione di polizia.