In Terra Amara Sevda sarà disposta a farla finita: la donna combatterà contro Ümit e la sua volontà di non voler conoscere la verità dei fatti in merito a ciò che è successo quando era bambina e il perché Sevda non sia stata presente nella sua vita. Quando Ümit la respingerà per l'ennesima volta, Sevda sembrerà arrivare a un punto di non ritorno.

Sevda ruba la pistola dallo studio di Demir

Sevda scoprirà che Ümit è sua figlia Ayla, ossia la bimba che le hanno strappato dalle mani quando era ancora in fasce. La ragazza prova tanto rancore nei confronti della madre, anche perché per tanti anni le hanno raccontato una visione abbastanza distorta della realtà dei fatti.

Lei crede che la madre l'abbia abbandonata per seguire la sua storia d'amore clandestina con Adnan Yaman, quando in realtà è stata la zia Berrin a impedirle di vederla.

Sevda proverà a spiegarle le sue ragioni ma niente, Ümit non farà altro che rifiutarla, per questo arriverà a pensare di non riuscire a sopravvivere facendola finita.

Ennesimo scontro tra Sevda e Ümit

Sevda andrà nello studio di Demir a casa Yaman e dal cassetto della scrivania ruberà la sua pistola. È chiaro che la donna abbia intenzioni serie, ma chissà se sarà davvero disposta a spingersi in maniera così pericolosa.

Di buon mattino Sevda si recherà a casa di Ümit. Avrà intenzione di raccontarle tutta la verità in merito al loro rapporto, vuole che sappia assolutamente che quando era piccola lei non l'ha affatto abbandonata.

Ümit la respingerà, convinta che la madre la voglia abbindolare con un sacco di bugie.

La minaccia di Sevda

Sevda sarà disposta anche a chiedere alla figlia di chiamare Berrin, la zia che l'ha cresciuta, lei sa come sono andate realmente le cose. Ümit la spingerà fuori da casa sua, ma Sevda a quel punto passerà alle maniere forti.

Dalla borsetta prenderà la pistola di Demir e se la punterà alla tempia.

Ümit sarà incredula e spaventata. "Ma cosa fai, ma sei pazza?", continuerà a ripeterle, ma Sevda non avrà nessuna intenzione di mollare la presa: "Se non mi credi mi uccido senza batter ciglio".

Ümit scopre tutta la verità

Ümit non saprà cosa fare davanti a questo gesto di Sevda: è evidente che la donna sia sicura di ciò che sta dicendo, per questo proverà ad andarle incontro.

Entreranno in casa intenzionate a telefonare alla zia Berrin. Sarà Sevda a parlare con lei, mentre Ümit ascolterà da un altro telefono.

In quell'occasione che la ragazza scoprirà tutta la verità: la zia l'ha portata via dall'ospedale e proprio per questo motivo non è potuta crescere con la madre.