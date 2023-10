I colpi di scena nella soap opera di origini turche Terra Amara continuano a lasciare con il fiato sospeso i telespettatori. Negli episodi in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, Mujgan Hekimoglu devasterà la sua nemica giurata Zuleyha Altun nell’istante in cui le svelerà del tradimento del marito: “Umit non lascerà in pace Demir, quindi fai attenzione con lei”.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan incoraggia Umit a non rinunciare a Demir

Nelle puntate attuali della fortunata telenovela, Demir (Murat Ünalmış) ha tradito la moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) con la nuova dottoressa Umit (Hande Soral).

Con il passare dei giorni, il ricco imprenditore si renderà conto di aver commesso un grosso errore a gettarsi tra le braccia di un’altra donna, e per questa ragione metterà fine alla sua infedeltà. Umit però non mollerà la presa, dato che farà di tutto per riavere al suo fianco Yaman proprio quando lui vivrà dei momenti felici insieme a Altun.

Ad ascoltare uno sfogo di Umit sarà la collega Mujgan (Melike İpek Yalova), ed entrambe stringeranno un’alleanza contro Zuleyha. La dottoressa Hekimoglu conforterà Umit dandole questo consiglio: "Non lasciare che Zuleyha ti faccia quello che ha fatto a me".

Fikret viene rapito, Altun decisa a lasciare Cukurova

Successivamente Umit finirà in ospedale con delle gravi condizioni di salute, dopo essere caduta dalle scale: non appena uscirà dal coma, la donna farà arrestare Demir con l’accusa di essere il colpevole del suo incidente.

Zuleyha farà rapire Fikret (Furkan Palali), dopo aver appreso che si trovava in compagnia della dottoressa quando la stessa ha perso i sensi. Quest’ultimo farà sapere a Altun che Demir è stato sorpreso a casa di Umit poiché sono stati amanti. Altun in un primo momento non darà alcun peso alle parole di Fikret, ma quando la versione di quest’ultimo verrà confermata sarà decisa a mettere fine al suo matrimonio.

A svelare alla fanciulla del tradimento del marito sarà anche la sua ex rivale Mujgan, la quale deciderà di incontrarla per raccontarle la crudele verità. Per iniziare, quest’ultima chiederà scusa a Zuleyha per averla fatta soffrire in passato, dopodiché le rivelerà che Umit ha avuto una tresca clandestina con suo marito Demir.

La dottoressa Hekimoglu dimostrerà a Altun di non star mentendo affatto, facendole vedere una fotografia. Inoltre metterà in guardia Zuleyha da Umit con queste parole: “Non si fermerà, vuole solo stare accanto a Demir". Altun cadrà nello sconforto totale, e parecchio delusa da Yaman per non aver avuto il coraggio di essere sincero con lei, saluterà tutti e deciderà di lasciare Cukurova.