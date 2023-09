Una clamorosa rivelazione cambierà nuovamente le carte in tavola nelle prossime puntate di Terra Amara. Umit confesserà a Sevda di essere la figlia da lei abbandonata appena nata. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, l'ex cantante andrà dalla dottoressa per intimarle ancora una volta di stare lontana da Demir, ma durante la conversazione gli animi si surriscalderanno e Umit dirà di essere in realtà Ayla, la bimba lasciata da Sevda per poter vivere liberamente la sua relazione con Adnan Yaman. La donna verrà colta da un attacco di cuore di fronte a questa notizia, che modificherà il modo in cui Sevda si rapporterà sia con Zuleyha che con Demir.

Fikret scatta foto compromettenti a Umit e Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla scoperta di Sevda. Seguendo la trama della soap provenienti dalla Turchia, la dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Umit sarà amareggiata per essere stata lasciata da Demir, il quale vorrà dare un'altra chance al suo matrimonio. Per questo la dottoressa deciderà di riprendere la sua alleanza con Fikret, che nel frattempo fingerà di lasciare il paese per muoversi liberamente contro il fratellastro. La prima mossa dei due complici non tarderà ad arrivare.

Umit dirà a Demir di essere pronta a uccidersi. Demir allora correrà a casa della dottoressa, che si farà trovare sdraiata sul letto.

Ciò che non saprà Yaman è che Fikret è nascosto, pronto per scattare delle foto compromettenti da mandare poi ad Altun. Il piano però fallirà perché gli scatti finiranno nelle mani di Sevda, la quale non solo li terrà per sé, ma deciderà di affrontare nuovamente Umit.

Sevda ha un attacco di cuore

Sevda andrà in ospedale da Umit e le dirà di non cercare di distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha.

La dottoressa le darà una risposta criptica, chiedendole se non tema che possa diventare proprio come lei. A questo punto Sevda vorrà una spiegazione e qui arriverà la confessione di Umit, che affermerà di essere Ayla, la bimba che lei abbandonò dopo pochi mesi per poter essere ancora l'amante di Adnan Yaman. La donna capirà subito che Umit ha detto la verità e verrà colta da un attacco di cuore per la forte emozione provata.

Sarà proprio Umit a fornire le prime cure alla madre. Come si comporterà Sevda ora che conosce tutta la verità? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, che non mancheranno di riservare ai telespettatori nuovi colpi di scena.