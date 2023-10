Le anticipazioni di Terra Amara si concentrano sugli episodi che andranno in onda dal 9 al 14 ottobre su Canale 5. Grandi colpi di scena attendono i telespettatori della serie. Zuleyha sarà sempre più centrale nella vita di Adana e organizzerà un'asta benefica in onore di Hunkar. Demir cederà alla passione con Umit, mentre Mujgan e Fikret si scambieranno un bacio, ma la dottoressa vorrà mettere in chiaro la sua posizione con il nipote di Fekeli.

Mujgan chiede a Cetin e Gulten di lasciare la casa

Le anticipazioni di Terra amara, relative alle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 ottobre, prendono il via dal bacio che Fikret e Mujgan si scambieranno.

La ragazza, però avrà altri problemi da affrontare: Fekeli caccerà di casa Behice per via del suo poco rispetto nei confronti delle domestiche, così Müjgan dovrà trovarle una sistemazione. Per poter portare avanti la sua idea, Mujgan sarà costretta a chiedere a Cetin e Gulten di lasciare la casa in cui abitano.

Dopo il matrimonio, infatti, i due giovani andranno ad abitare nella casa acquistata da Yilmaz e prima appartenente a Sermin, adiacente a Villa Yaman, ma la loro permanenza nella casa durerà ben poco visto che dovranno traslocare in un altro luogo. Nel frattempo la dottoressa Umit, ormai insediatasi in ospedale con l'incarico di primario, prenderà in affitto la casa che Demir aveva acquistato per Sevda.

Umit dichiara il suo amore a Demir

Con la scusa di una tubatura guasta e con il chiaro intento di portare avanti il piano ideato da Fikret contro il fratellastro, Umit contatterà Demir e gli chiederà di raggiungerla per poterla aiutare. Dopo aver risolto il problema, Umit dichiarerà il suo amore a Yaman. Lui cederà alle sue lusinghe e alla fine si lascerà andare alla passione con lei, tradendo di fatto Zuleyha.

Nel frattempo, ignara del tradimento che si sta consumando ai suoi danni, Zuleyha continuerà a occuparsi attivamente dell'associazione delle dame di carità di cui è stata eletta presidentessa. Con l'aiuto di Sermin organizzerà un'asta benefica in cui verranno venduti gli abiti appartenuti a Hunkar, con l'intento di aiutare i compaesani più bisognosi e rendere onore alla defunta suocera.

Durante gli scavi in un terreno appartenente a Hunkar e che Zuleyha darà in beneficenza, verranno ritrovate delle lattine con il denaro nascosto da Yilmaz prima di perdere la vita. Mujgan metterà in chiaro con Fikret che inizierà una relazione con lui solo se avrà intenzioni serie: non intende soffrire per amore come accaduto durante il suo matrimonio.