Diversi colpi di scena si susseguiranno nelle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori potranno seguire prossimamente su Canale 5.

Le anticipazioni turche della soap riportano che Fikret Fekeli approfitterà dell'assenza di Demir, Zuleyha e di tutta la servitù per appiccare un incendio nelle stalle della tenuta.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Demir festeggiano il compleanno del piccolo Adnan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha e Demir decideranno di festeggiare il compleanno del piccolo Adnan al circolo di Cukurova. I coniugi Yaman inviteranno tutto il personale di servizio della fattoria oltre ad Azize, Sevda e Sermin.

Zuleyha, inoltre, chiamerà anche Ali Rahmet e Mujgan, in quanto madre di Kerem Ali, ovvero il fratellastro di Adnan.

Alla festa non mancheranno alcuni momenti di tensione visto che vi parteciperà anche Umit, invitata da Zuleyha, ancora all'oscuro della relazione clandestina che ha avuto con suo marito Demir. Quest'ultimo sorprenderà tutti quando farà un regalo al figlio in nome del defunto Yilmaz, il padre naturale del bambino, deceduto in seguito ad un incidente stradale.

Umit capisce di non avere più possibilità con il ricco imprenditore

Nelle prossime puntate della soap opera Demir si recherà all'anagrafe di Cukurova per far sì che nel giorno del suo compleanno il bambino prenda il nome di Yilmaz Adnan Yaman in onore del defunto ex meccanico.

Un gesto che farà commuovere Zuleyha, Ali Rahmet e tutti gli invitati presenti alla festa.

La decisione di Demir farà innamorare sempre di più Zuleyha, che lo guarderà con occhi sognanti. Allo stesso tempo, Umit capirà di non avere più nessuna possibilità con il ricco imprenditore, nonostante i tentativi per riconquistarlo grazie all'alleanza con Fikret.

Fikret decide di dare fuoco alle stalle della villa Yaman

Gaffur irromperà nel corso della festa per dare una brutta notizia. Il capomastro metterà al corrente Demir che le stalle della villa Yaman sono andate a fuoco. L'incendio è stato provocato da Fikret per vendicarsi di Demir. Tutto questo, però, porterà il ricco imprenditore e Ali Rahmet ad ideare un piano per far uscire allo scoperto Fikret, rimasto a Cukurova e non rientrato in Germania come aveva raccontato ai familiari.

Terra amara è in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, oppure la si può seguire in streaming o in modalità on-demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.