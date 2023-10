In Terra Amara Züleyha confesserà i suoi sentimenti a Demir. Il tutto avverrà dopo un bacio, in cui Demir crederà che la moglie si sia sentita costretta a farlo solo perché le ha salvato la vita quando è rimasta bloccata nella foresta. Sarà proprio per questo motivo che la ragazza dirà per la prima volta "ti amo" al marito.

Demir passa un weekend passionale con Ümit

Demir si sentirà in colpa per ciò che è accaduto a Züleyha e non riuscirà a darsi pace quando la vedrà sul quel letto di ospedale. Mentre lui si divertiva nel suo weekend da adultero con Ümit, la moglie ha rischiato di morire in mezzo alla foresta e bloccata da una trappola per animali.

Quando saranno da soli in ospedale, lui avrà modo di esternarle le sue paure.

"Sai Züleyha, quando ho saputo della tua scomparsa non ho fatto altro che pensare a quando ho trovato mia madre senza vita e a come Behice l'abbia ingiustamente uccisa", dirà Demir accarezzando dolcemente il viso della moglie.

Demir ha salvato la vita di Züleyha

"Non posso perdere anche te, non riuscirei a sopportare questo dolore", continuerà Demir, guardando Züleyha dritta negli occhi. La ragazza rimarrà colpita da questo affetto improvviso del marito, al punto che non riuscirà più a tenere dentro di sé i sentimenti che prova.

"Quando mi sono trovata da sola nel bosco ho sempre pensato 'Demir mi cercherà e verrà a salvarmi''', racconterà Züleyha davanti a un Demir che si emozionerà e non poco.

Züleyha dice il suo primo 'ti amo' a Demir

I due, senza dire una parola di più, si scambieranno un bacio, che avrà anche una spettatrice, Ümit, che osserverà la scena dalla finestrella della porta della stanza di Züleyha. Dopo il bacio, Demir crederà che la moglie sia così gentile solo perché le ha salvato la vita: "Non mi devi niente Züleyha, non devi sentirti obbligata a fare nulla".

Per lui è veramente impossibile che la ragazza possa innamorarsi di lui: "Sono abituato all'amore non corrisposto, non devi sentirti obbligata ad amarmi".

Lei sarà stranita dal suo discorso e sarà proprio per quello che deciderà di confessargli i suoi sentimenti: "Ti amo Demir. I miei sentimenti per te sono veri. Forse non volevo realmente rendermene conto, ma ormai è da un po' di tempo che mi sento così.

In tutte queste settimane ho pure nascosto la mia gelosia: non sopportavo di non vederti rientrare a dormire a casa la sera".

Züleyha non potrà essere più chiara di così: "Ti amo Demir, sei sempre nei miei pensieri. Anche quando mi sono ritrovata da solo nel bosco, dopo Adnan e Leyla, il mio primo pensiero eri tu. Mi sono fatta una promessa: se sopravvivo gli confesso il mio amore". E così è stato, per Züleyha e Demir ora inizia un nuovo capitolo della loro vita.