Domenica 22 ottobre 2023, Sophie Codegoni è tornata a Verissimo per replicare all'intervista di Alessandro Basciano. Nell' occasione la 22enne ha rivelato un retroscena legato a un viaggio effettuato a Mykonos quest'estate. Sophie ha spiegato di avere ricevuto uno schiaffo dal suo ex solamente perché mentre Basciano stava suonando in discoteca, lei si è fatta accompagnare in camera dal manager e migliore amico del dj per sistemare i capelli.

Le dichiarazioni di Sophie

Nel corso della nuova intervista da Silvia Toffanin, Sophie Codegoni ha rivelato alcuni retroscena inediti che l'hanno portata a chiudere la relazione con Basciano.

La 22enne ha affermato: "A Mykonos è successa una cosa terrificante e imperdonabile, mea culpa che l’ho perdonato. Il suo amico manager/fratello mi ha accompagnata in appartamento per piastrarmi i capelli mentre lui suonava. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia e mi ha detto: 'Tu non ti devi azzardare a farti accompagnare in camera da un altro uomo', che è praticamente suo fratello".

Dal racconto dell'influencer, Alessandro dopo quell'episodio si sarebbe scusato dando la colpa alla gelosia. Inoltre avrebbe incolpato Sophie per essere andata in camera con un altro uomo che non era lui. Sulla base di quanto accaduto Sophie ha lanciato un appello a tutte le ragazze che stanno vivendo la situazione vissuta da lei, invitandole a non perdonare o giustificare uno schiaffo, una violenza verbale o un tradimento.

Infine Codegoni si è detta felice per avere aperto gli occhi sull'uomo che aveva al suo fianco.

Codegoni nega di avere ripudiato il figlio di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano nella sua intervista ha raccontato che Sophie Codegoni è arrivata a ripudiare il primogenito avuto da una precedente relazione.

Stando alla versione della 22enne le cose non sarebbero andate in quel modo: un mese e mezzo dopo il parto, Alessandro doveva fare 4 serate in discoteca in 6 giorni e ha chiesto a Sophie di occuparsi di suo figlio. In quel frangente la stessa Codegoni ha risposto di no, ma semplicemente perché non era il momento giusto. Anche in quel caso la reazione di Basciano non fu delle migliori, tanto che definì Sophie una persona cattiva.

Silvia Toffanin: 'Hai ragione, non c'è niente da dire'

Silvia Toffanin dopo avere ascoltato attentamente le parole di Sophie Codegoni l'ha sostenuta: "Hai ragione, non c'è niente da dire".

Tuttavia la conduttrice di Verissimo ha ammesso di essersi sentita in difficoltà quando Alessandro è scoppiato a piangere. Sophie Codegoni però ha riferito di non essere minimamente toccata dalle lacrime del suo ex, poiché le ha viste talmente tante volte da non crederci più.