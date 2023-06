In Terra Amara, per l'ennesima volta, si perderanno le tracce di Züleyha. La ragazza rimarrà ferita nel bosco dopo aver seguito Fikret, ma fortunatamente ci sarà Demir a salvarla. Proprio mentre lei si troverà in ospedale, i due avranno modo di parlare del loro rapporto e sarà lì che Züleyha avrà l'occasione di confessare i suoi sentimenti a Demir.

Züleyha affascinata dalla premura di Demir

Züleyha si caccerà nei guai quando proverà a scoprire cosa sta combinando Fikret alle spalle di Demir. La ragazza lo vedrà negli uffici della holding Yaman, così deciderà di seguirlo, ma dopo una discussione con Fikret perderà i sensi e rimarrà nel bosco.

Sarà proprio Demir a trovarla e a portarla repentinamente in ospedale.

Non la lascerà sola nemmeno un attimo e a Züleyha piaceranno queste premure del marito, al punto che dentro di lei scatterà qualcosa.

Le paure di Demir dopo la morte di Hünkar

Demir la accudirà mentre si troverà ricoverata in ospedale e avrà qualcosa di importante da dirle. Nel momento in cui è scomparsa, lui ha sempre pensato che le fosse accaduto il peggio. Davanti a lui aveva fissa l'immagine del momento in cui ha trovato la madre senza vita e non riusciva nemmeno a smettere di pensare a come Behice l'abbia uccisa senza pietà.

Demir accarezzerà il viso di Züleyha e le dirà "non potrei sopportare di perdere anche te" e le strapperà una promessa: "Se qualcuno sta provando a incastrarti io ho bisogno di saperlo".

Züleyha, però, non si ricorderà perché è finita nel bosco, ma gli dirà che l'unica cosa che ha pensato è stata "Demir verrà a salvarmi".

Züleyha e Demir si baciano davanti agli occhi

Züleyha rimarrà ammaliata da questo nuovo Demir, così tenero e per niente violento. I due si scambieranno un tenero bacio che avrà come spettatrice la dottoressa Ümit, la quale osserverà la scena dalla finestrella riposta nella porta della stanza.

Demir crederà che Züleyha l'abbia baciato solo perché si sente in debito con lui: "Non devi amarmi solo perché io ti amo, sono abituato all'amore non corrisposto". Züleyha allora sarà chiara: "Ti amo Demir". Lui rimarrà incredulo davanti a queste parole, infatti non si sarebbe mai aspettato che Züleyha, prima o poi, le potesse pronunciare.

Züleyha gli racconterà che è stato difficile ammettere anche a sé stessa i sentimenti che prova per lui, ha anche provato a nascondere la gelosia che provava quando vedeva che non rientrava a dormire a casa la sera. Ma ora non se la sente più di mentire a lui e a sé stessa, per questo gli sta rivelando ciò che prova.

Tra i due inizierà una vera storia d'amore, ma che ben presto incontrerà dei grossi ostacoli causati dall'ossessione di Ümit per Demir.