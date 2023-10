La soap opera turca Terra Amara prosegue il suo appuntamento su Canale 5. Nei nuovi episodi in programmazione nelle prossime settimane, Sevda Çağlayan perderà la vita per mano della figlia Umit Kahraman. Dopo aver assistito al drammatico decesso della matrigna, Demir Yaman ricorderà le parole che gli ha detto prima di esalare l’ultimo respiro ovvero: "Non ti ho tradito, lo giuro, ho ritrovato solo mia figlia, ma non ho mai smesso di amarti. Il mio amore era sincero, ti amavo come un figlio”.

Spoiler turchi, Terra amara: Sevda ricatta Demir dopo aver ritrovato la figlia Umit

Ci sarà parecchia tensione nelle prossime puntate della telenovela. Dagli spoiler, si evince che la nuova dottoressa Umit (Hande Soral) non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre il suo ex amante Demir (Murat Ünalmış), quando la lascerà. La collega di Mujgan (Melike İpek Yalova) per separare Yaman dalla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek), annuncerà di aspettare un figlio da quattro mesi da lui. Prima però Umit rivelerà a Sevda (Nazan Kesal) di essere la figlia che ha abbandonato in passato. Yaman quando scoprirà che la cantante gli ha nascosto il suo legame di parentela con la dottoressa, si sentirà tradito e la caccerà via dalla sua villa senza pensarci due volte.

Ben presto Sevda ricatterà Demir, dicendogli che se non le farà avere centomila lire e la lascerà partire con Umit denuncerà Zuleyha con l’accusa di aver ucciso dei banditi intenti a derubare nella sua villa: Yaman accetterà di offrire del denaro a madre e figlia, in cambio della loro partenza da Cukurova.

Sevda sacrifica la sua vita per Yaman, il marito di Zuleyha seppellisce il cadavere della matrigna

Durante l’incontro con Demir, la sua ex amante Umit vuoterà il sacco alla madre Sevda dicendole di aver inscenato la sua gravidanza per farla pagare al ricco imprenditore. Dopo aver detto a Yaman di averla usata e ingannata, la dottoressa gli punterà contro la sua arma da fuoco con l’intenzione di ucciderlo e a salvarlo ci penserà Sevda sacrificando la sua vita dopo aver cercato di impedire alla figlia di commettere una follia.

A questo punto il ricco imprenditore nasconderà il cadavere della matrigna per far sfuggire Umit alla giustizia, dopodiché rientrerà alla sua tenuta.

Zuleyha rimarrà senza parole e si insospettirà nell’istante in cui vedrà una pozza di sangue accanto al bagagliaio dell'automobile del marito, il quale le farà credere che uno dei suoi operai si è ferito nel suo garage con un attrezzo pericoloso. In seguito Demir si recherà in un luogo isolato in mezzo alla foresta per seppellire Sevda.