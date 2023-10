Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di novembre rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno in scena di Angela.

Gli spettatori che, da tempo chiedono di poter rivedere l'attrice nel cast della soap opera, resteranno delusi e amareggiati quando scopriranno che il suo rientro non è ancora previsto.

Intanto, le trame della soap rivelano che ci sarà spazio per la crisi di Nunzio, che si troverà sempre più in difficoltà per via del rapporto problematico che si è creato con Rossella.

Nunzio in crisi per Rossella: anticipazioni Un posto al sole novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo novembre, rivelano che per Nunzio non sarà facile gestire la situazione che si è creata con Rossella.

La figlia di Silvia è in procinto di convolare a nozze con Riccardo e, a tal proposito, ha chiesto a Nunzio di darle una mano con la scelta del menù per il banchetto nuziale.

Il giovane cuoco non si è tirato indietro ma, proprio questa richiesta da parte di Rossella, finirà per riaccendere nuovamente quei sentimenti che credeva di aver sopito e messo da parte.

Nunzio combatte per Rossella nelle nuove trame di Un posto al sole?

Sì, perché le nuove trame di Un posto al sole di novembre rivelano che Nunzio si renderà conto di essere fortemente in crisi.

Rossella non fa parte del suo passato, bensì continuerà ad essere un tarlo fisso e l'idea di poterla "perdere per sempre" con le sue nozze, lo renderà particolarmente nervoso.

Cosa succederà a questo punto? Nunzio si renderà conto di dover intervenire anche a costo di prendersi un secco "no" dalla promessa sposa di Riccardo?

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso del mese di novembre 2023 in prima visione assoluta, rivelano che non ci sarà spazio per il rientro in scena di Angela.

Angela non ritorna a Napoli: anticipazioni Un posto al sole novembre 2023

Contrariamente alle aspettative dei numerosi fan e appassionati della soap opera, Angela non rimetterà piede a Napoli, così come non sarebbe previsto il ritorno di Franco.

Al momento, quindi, la famiglia Boschi proseguirà il suo soggiorno in Sicilia e lascerà le redini della terrazza nelle mani di Giulia, la quale continuerà ad occuparsene provando a cercare anche nuovi inquilini da inserire nelle camere che sono state lasciate libere dalla coppia.

Quando rientreranno in scena Angela e Franco con la loro bambina? Al momento non si hanno notizie certe sul loro ritorno nel cast di Un posto al sole, ma non si esclude che ciò possa accadere direttamente nel corso delle puntate della soap opera trasmesse durante il 2024 su Rai 3.