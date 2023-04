Negli episodi di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 Demir dovrà dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita. Si tratta di Sevda, alla quale il ricco Yaman darà l'ultimo saluto dopo averne seppellito il corpo. La signora Çağlayan, infatti, sacrificherà la sua vita per salvare quella di Demir. Per comprendere chi sia Sevda e come la storia avrà i risvolti anticipati, bisognerà fare un passo indietro negli episodi già trasmessi in Turchia, al momento in cui il personaggio entrerà a far parte della vita degli Yaman.

Trame Terra Amara, nuovi episodi: Sevda ha un ruolo importante nella vita di Demir

Le anticipazioni turche dei prossimi episodi di Terra Amara rivelano che nella terza stagione entrerà in scena la cantante Sevda Çağlayan, il secondo grande amore di Adnan Yaman. Come i telespettatori hanno visto nelle puntate andate in onda in Turchia, il personaggio interpretato da Nazan Kesal avrà un ruolo sempre più importante nella soap, specialmente dopo la morte della matriarca Hunkar. La donna instaurerà con Demir un legame speciale, tanto da diventare un vero e proprio punto di riferimento. Il loro rapporto, però, andrà in crisi quando emergerà una verità scioccante sul passato di Sevda. L'uomo scoprirà che Ümit, la giovane che in combutta con Fikret avrà cercato di rovinarlo, è in realtà la figlia della cantante.

Ümit uccide Sevda: Terra Amara, trame Turchia

Dopo aver scoperto che la dottoressa Ümit Kahraman è la figlia di Sevda, Demir si sentirà tradito. L'uomo faticherà ad accettare che proprio la donna che amava come una madre avrà appoggiato una sua nemica. Tuttavia, stando alle anticipazioni di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5, un evento tragico proverà la fedeltà e l'amore della cantante verso il potente Yaman.

Ümit, infatti, tenterà di ucciderlo. Sarà allora che Sevda si frapporrà tra la figlia e l'uomo. Quando la giovane sparerà contro Demir, la signora Çağlayan farà da scudo a quest'ultimo e verrà centrata dal proiettile. Il colpo le sarà fatale. Il figlio di Hünkar sarà sopraffatto dal dolore, ma deciderà comunque di proteggere la dottoressa.

Demir nasconde a Züleyha l'omicidio di Sevda: Terra Amara, episodi turchi

Le anticipazioni degli episodi turchi di Terra Amara rivelano che Sevda morirà per mano di Ümit. Tuttavia, Demir sarà consapevole che la dottoressa avrà sparato per uccidere lui e non la madre. Perciò, l'uomo deciderà di impedire che la giovane venga accusata di omicidio. Innanzitutto, Yaman non avvertirà la polizia. Inoltre, in un primo momento nasconderà il corpo della cantante, cercando di mantenere il segreto sulla vicenda, persino con Züleyha. Tuttavia, quando la giovane Altun noterà delle macchie di sangue nell'auto dell'uomo, quest'ultimo capirà di doversi liberare al più presto del cadavere della donna. Dunque, sceglierà un posto e si recherà lì per seppellirne il corpo.