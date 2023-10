Le anticipazioni delle trame delle puntate della soap opera Un posto al sole, in onda dal 16 al 20 ottobre 2023 su Rai 3, alle 20:50, raccontano che Lara riuscirà ancora a farla franca. Dopo aver minacciato di dire tutta la verità sulla paternità di Tommaso, terrorizzerà Roberto giocando la sua ultima carta: che cosa avrà in mente? Ovviamente Marina, che faticherà a riprendersi dopo l'incidente scampato grazie al provvidenziale aiuto di Ida, sarà esausta da tutta questa situazione, ma cercherà di trovare un modo per mettere Lara con le spalle al muro.

Ci sarà spazio anche per parlare di Nunzio e della sua vita sregolata, che subirà l'ennesimo colpo quando Rossella gli farà una richiesta tanto inaspettata quanto dolorosa.

Di seguito quello che accadrà nelle nuove puntate.

Un posto al sole, episodi 16-20 ottobre 2023: Lara terrorizza Ferri

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda la settimana prossima svelano che Lara non si fermerà, dopo aver tentato di investire Marina con l'auto e fatto sì che Ida finisse in codice rosso all'ospedale.

Lara vuole a tutti i costi riavere Roberto, anche se sa che ormai è impossibile. Tuttavia sa che raccontando la verità sulla paternità di Tommaso può avere la situazione a suo favore e così sarà.

Le nuove regole dettate dal ricatto di Lara terrorizzeranno Roberto, che non saprà più come fare per liberarsi di lei.

Anticipazioni Un posto al sole 16-20 ottobre: Marina e Lara, scontro finale

Negli episodi di Un posto al sole in onda la settimana prossima su Rai 3, Lara spiazzerà tutti dopo che chiederà a Roberto di poter vedere ancora una volta Tommaso.

Marina non ne potrà più della presenza pericolosa e ingombrante di Lara, e giocherà il tutto per tutto per liberarsi di lei, ma dovrà stare molto attenta, visto che di mezzo c'è un bambino innocente.

Viola è in crisi e i suoi sentimenti sono contrastanti: da un lato vorrebbe lasciarsi andare alla passione, ma dall'altro sa che ha delle responsabilità nei confronti della sua famiglia.

Indecisa sul da farsi, si confiderà con Diego, che cose le consiglierà di fare?

Upas spoiler 16-20 ottobre 2023: Nunzio finisce nei guai?

Come raccontano le ultime anticipazioni di Un posto al sole, Nunzio non smetterà di condurre una vita che non gli appartiene per tentare di dimenticare Rossella, l'unica ragazza che ama e che non può avere.

E così si distrarrà con molteplici avventure, spese folli, straordinari sul lavoro e la presenza di Diana, che sta diventando alquanto pesante, rischiando di finire in seri guai.

Il colpo di grazia arriverà quando Rossella chiederà a Nunzio di occuparsi del suo menu di nozze: che cosa succederà?

Un posto al sole è in programma dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50.