Nuovi appuntamenti con Terra Amara sono in arrivo su Canale 5. Nelle recenti puntate andate in onda, i telespettatori hanno assistito all'arrivo di Umit. La donna ben presto sconvolgerà tutti gli equilibri di Demir e Zuleyha, anche grazie all'aiuto di Mujgan. Nonostante all'inizio tra loro non ci sia stata grande simpatia, prossimamente si troveranno a essere complici.

Spoiler Terra amara: Mujgan invidiosa di Zuleyha e si allea con Umit

Nelle puntate di Terra amara che andranno prossimamente su Canale 5, Mujgan soffrirà a causa di Fikret. Tra i due ci sarà un flirt sempre più intenso e la madre di Kerem Ali soffrirà nello scoprire che Fikret vuole tornare in Germania dopo tutte le tensioni avvenute con Demir.

Mujgan inizierà a provare una forte invidia per Zuleyha, ritenendo ingiusto che quest'ultima, dopo la morte di Yilmaz, sia nuovamente felice al fianco di Demir, mentre lei sentimentalmente parlando continua a essere tormentata. Mujgan e Umit inizieranno a entrare in confidenza, e quest'ultima racconterà all'ex di Yilmaz della relazione clandestina con Demir e di come lui abbia deciso di troncare con lei per recuperare il matrimonio con Zuleyha.

A sua volta Mujgan rivelerà a Umit del suo trascorso con Yilmaz e di tutti i problemi avuti con Zuleyha, e la inviterà a insistere con Demir e continuare a sedurlo. Mujgan non si limiterà a dare dei consigli alla nuova confidente, ma arriverà a mettere un bracciale di Umit nella macchina di Demir: se lo vedesse Zuleyha potrebbe capire che il marito la tradisce.

Mujgan vuole far credere a Zuleyha che il marito abbia un'amante

Superate le iniziali avversità lavorative, Umit e Mujgan sembreranno essere sempre più amiche. La sete di vendetta di Mujgan nei confronti di Zuleyha invece non si è spenta con la morte di Yilmaz. Si sentirà a pezzi per non essere riuscita a convincere Fikret a rimanere in città, invece di partire per tornare in Germania.

La dottoressa sfogherà la sua frustrazione su Zuleyha, cercando di rovinarle la ritrovata serenità con Demir.

Umit, anche se inizialmente sedurrà Demir soltanto per portare a termine il suo piano architettato con Fikret, si innamorerà davvero del figlio di Hunkar. Alla fine, però, la relazione clandestina tra i due finirà, perché Demir sceglierà Zuleyha.

Mujgan si metterà in mezzo cercando di scatenare la rabbia di Zuleyha. Quest'ultima, se dovesse trovare il bracciale della donna nell'auto di Demir, potrebbe credere che il marito la stia tradendo, ma le cose andranno veramente così?