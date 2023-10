Nelle future puntate della soap opera turca Terra Amara due protagoniste andranno incontro a un tragico destino. Saniye e Gulten perderanno la vita a causa di un incidente stradale. Le due donne verranno investite da una vettura guidata da Colak.

Zuleyha Altun, dopo essere rimasta vedova, sarà in procinto di sposare il nuovo compagno Hakan Gumusoglu.

Spoiler turchi Terra amara: Saniye muore, Gulten deve essere operata d’urgenza

Nei nuovi episodi un dipendente farà sapere a Saniye che nei campi della famiglia Yaman sono stati rubati dei limoni. Sarà così che la governante affronterà i responsabili, gli uomini di Colak, insieme a Gulten, a cui farà presente che non permetterà più a nessuno di prendere qualcosa dalle proprietà dei suoi padroni.

Dopo che Colak minaccerà sia lei che la cognata con una pistola, Saniye deciderà di recarsi all’ufficio del pubblico ministero per denunciarlo. Durante il tragitto in automobile la moglie di Gaffur e Gulten si vedranno costrette a fermarsi per strada per cambiare una gomma, ma verranno investite da Colak e suo figlio.

Le due verranno lasciate a terra prive di sensi e le loro condizioni faranno temere il peggio. Gulten verrà portata in ospedale, mentre per Saniye non ci sarà nulla da fare, visto che esalerà l’ultimo respiro. Cetin avrà paura al pensiero che la moglie Gulten e i bambino che porta in grembo possano non sopravvivere. La domestica entrerà in sala operatoria per essere sottoposta a un intervento d’urgenza.

Intanto Gaffur cadrà nello sconforto totale per la scomparsa della moglie Saniye, la donna più importante della sua vita.

Fikret non vuole partecipare al matrimonio di Zuleyha e Hakan

A Zuleyha tornerà a battere il cuore e il merito sarà di Hakan Gumusoglu, un imprenditore che però le farà credere di chiamarsi Mehmet. L'uomo in realtà è un vecchio amico e collaboratore di Demir, e sarà deciso a vendicarsi di lui.

Lui si avvicinerò a Zuleyha, al punto che le farà la proposta. Non tutti saranno felici di questo lieto evento, in particolar modo Fikret, che non vorrà partecipare alle nozze: “Non voglio vederti commettere l'errore più grande della tua vita. Spero di sbagliarmi. Nessuno vuole la tua felicità più di me”. Dalle anticipazioni, però, si evince che Altun farà un passo indietro il giorno delle sue nozze, quando comunicherà al suo promesso che non può sposarlo. Zuleyha, infatti, scoprirà che l'uomo è coinvolto nella morte di Fekeli.