In Terra Amara la vita di Gülten non è costellata di eventi felici e a breve si assisterà alla sua morte. Perderà la vita dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale insieme a Saniye, ma Gülten morirà forse nel periodo più florido della sua esistenza, visto che era in attesa del suo primo bambino da Çetin.

Il dolore di Çetin e Gaffur per le loro mogli

Gülten sarà vittima di un incidente stradale insieme alla cognata Saniye, proprio pochi giorni dopo in cui ha scoperto di essere incinta del suo primo bambino. La ragazza, a differenza di Saniye, non morirà sul colpo e verrà trasportata d'urgenza in ospedale.

Tutti correranno al suo capezzale a partire dal marito Çetin, ma ci saranno anche il fratello Gaffur, l'amica di sempre Fadik e Raşit. Ci sarà anche Fikret, che non avrà nessuna intenzione di lasciare Çetin da solo. Tutti avranno l'opportunità di osservare Gülten attraverso un vetro, un momento straziante soprattutto per Çetin e Gaffur, che non si daranno un attimo di pace.

Anche Züleyha corre dalla sua amica Gülten

Gaffur non smetterà di rivolgersi alla sorella, mentre Çetin soffrirà in silenzio appoggiato a quel vetro. Fikret proverà a dare un po' di sostegno a Gaffur, invitandolo anche ad andare per qualche tempo nella tenuta. Lui ormai è rimasto solo con Üzüm e improvvisamente, senza nemmeno Gülten al suo fianco, potrebbe non essere per niente facile crescere la piccola da solo.

Gaffur, però, non riuscirà a pensare a come affrontare tutto questo dolore da solo. In ospedale arriverà anche a Züleyha, che faticherà a vedere la sua amica di sempre sofferente e in fin di vita in un letto d'ospedale.

Gülten non migliora

Züleyha chiederà a Fikret se il dottore ha dato qualche speranza per Gülten, ma a quanto pare la vita della ragazza è appesa a un filo.

Züleyha sarà veramente addolorata e Fikret la inviterà a uscire un attimo dalla stanza per prendere fiato.

Quando torneranno dentro la situazione di Gülten sarà sempre la medesima: non ci sarà nessun miglioramento e le speranze di rivederla in salute svaniranno minuto dopo minuto.

La morte di Gülten

La situazione peggiorerà drasticamente quando il battito cardiaco di Gülten si fermerà.

L'infermiera allerterà subito i medici, che proveranno a salvarla praticando un massaggio cardiaco. Purtroppo non basterà, così i medici agiranno con il defibrillatore. Proveranno diverse volte a far rinsavire il cuore della ragazza, ma purtroppo non ci sarà nulla da fare.

Gülten morirà sotto gli occhi disperati dei suoi cari. In un attimo Çetin vedrà sfumare davanti a sé il suo sogno d'amore, perché la sua Gülten era anche incinta del loro primo bambino.