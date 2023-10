La tregua al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e i suoi compagni d'avventura è già terminata. Secondo Letizia Petris, l'attrice dovrebbe essere squalificata perché nel mezzo di una discussione avuta con Giuseppe Garibaldi lo ha definito un "ragazzo facile". A detta di Letizia, il commento di Luzzi sarebbe stato offensivo e se l'avesse pronunciato Garibaldi sarebbe già stato oggetto di un provvedimento disciplinare.

Il commento di Petris

Nel corso di una discussione fra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la prima ha lasciato intendere che il 30enne pur di creare dinamiche all'interno del programma avrebbe corteggiato chiunque.

Letizia Petris parlando con alcuni suoi compagni d'avventura ha chiesto la squalifica di Beatrice per il commento offensivo pronunciato nei confronti di Garibaldi: "Gli ha detto che lui si dà a tutte, che è un ragazzo facile. Poi glielo ha detto senza microfono. Tu immagine se fosse stato Giuseppe a dirlo a lei, sarebbe stato fuori dalla Casa squalificato". Secondo Fiordaliso, le parole dell'attrice sarebbero state travisate in quanto non si sarebbe mai permessa di effettuare un commento simile.

Letizia dice che il “sei un ragazzo facile” detto da Beatrice nei confronti di Giuseppe è da squalifica, ma tutto quello detto dal guru fino ad oggi?



Io mi auguro che questi ragazzi scherzino perché non possono essere così sconnessi#grandefratello #gfpic.twitter.com/Jusnjc7LvA — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

Al contrario, Massimiliano Varrese si è detto d'accordo con Petris sostenendo che un commento del genere risulta essere offensivo.

Inoltre ha domandato a Letizia se Garibaldi avesse il microfono al momento del confronto con Beatrice: "Lui ce l’aveva il microfono? Allora l’audio lo becca lo stesso".

La reazione di alcuni utenti del web

La conversazione tra Letizia Petris e alcuni concorrenti riguardante l'ipotetica squalifica di Beatrice Luzzi non è passata inosservata.

Sul social X, ex Twitter, la maggior parte degli utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'attrice: "Io mi auguro che questi ragazzi scherzino perché non possono essere così sconnessi". Un altro ha affermato: "Discorso sensato se non fosse che loro ne hanno detto di tutti i colori su Bea". Un altro infatti, ha fatto notare che Varrese dovrebbe essere l'ultimo a parlare visto che ha utilizzato aggettivi piuttosto forti nei confronti di Luzzi.

Infine c'è chi ha fatto notare che le parole di Beatrice Luzzi siano state travisate dai concorrenti.

Il confronto Luzzi-Garibaldi

Durante un gioco proposto dagli autori del reality show è emerso che Varrese vorrebbe dormire con Beatrice Luzzi per entrare più in confidenza con lei. Dal momento che anche Luzzi ha riferito che sarebbe propensa a dormire con Massimiliano, Giuseppe Garibaldi si è ingelosito. Nel corso di un faccia a faccia Beatrice ha rivelato di avere compreso il motivo del malessere di Garibaldi: "Che sei facile te l'ha detto Samira, non io".