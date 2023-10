Nelle prossime puntate della soap opera turca Terra Amara si assisterà alla tragica uscita di scena di Sevda Caglayan. La cantante morirà per mano della figlia Umit Kahraman, ma per errore: sacrificherà la sua vita per difendere Demir Yaman. Il ricco imprenditore si vedrà costretto a far alloggiare l’ex amante Umit nella sua tenuta, per non fare i conti con la giustizia. Il trasferimento di quest’ultima scatenerà la furia di Zuleyha Altun e a quel punto suo marito le rivelerà la verità sulla morte di Sevda.

Spoiler turchi Terra amara: Umit uccide per errore la madre Sevda

La vendetta di Umit (Hande Soral) nei confronti di Demir (Murat Ünalmış) sarà spietata nei nuovi episodi di Terra amara. Tutto comincerà quando la dottoressa non accetterà la fine della sua tresca clandestina con il ricco imprenditore. Per farlo ritornare tra le sue braccia gli farà credere di aspettare un figlio da lui. Demir non vorrà avere nulla a che fare con Umit e la ritrovata madre Sevda, così li offrirà del denaro per convincerle ad abbandonare Cukurova. Umit non si adeguerà alla volontà di Demir, visto che in un loro nuovo confronto minaccerà di ucciderlo puntandogli contro la sua arma da fuoco.

Il marito di Zuleyha (Hilal Altinbilek) sfuggirà alla morte grazie all’intervento provvidenziale di Sevda, visto che gli farà da scuso.

Prima di morire la cantante chiederà a Demir di proteggere Umit.

Zuleyha sospetta del marito, Umit ricatta Yaman

Dopo aver nascosto il cadavere di Sevda nel bagagliaio della sua automobile, Demir rimetterà piede alla tenuta e desterà i sospetti della moglie Zuleyha a causa del suo strano atteggiamento. Passerà del tempo e Umit si presenterà a Villa Yaman senza alcun preavviso, e ricatterà il suo ex amante dicendogli che se non la farà rimanere a vivere da lui dirà alla polizia che è l’assassino di sua madre Sevda.

La conversazione verrà ascoltata da Zuleyha, la quale non riuscirà a capire la ragione del trasferimento della dottoressa. Demir troverà il coraggio di essere sincero, così svelerà a Zuleyha che Sevda è morta.

La ragazza rimarrà scioccata, soprattutto dopo aver scoperto i dettagli della morte di Sevda. Lui le rivelerà che un litigio tra lui e la dottoressa si è concluso con la morte di Sevda, visto che quest'ultima gli ha fatto da scudo con il suo corpo. Altun incoraggerà il marito a far venire alla luce la verità sull’omicidio della donna, anche perché lui temerà di essere arrestato.