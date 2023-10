Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in programma sabato 14 ottobre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Behice, la quale si ritroverà messa alle strette per la morte di Hunkar.

Finalmente la verità verrà a galla e, a quel punto, Behice deciderà di compiere un gesto estremo togliendosi la vita. Spazio anche alle vicende di Zuleyha, la quale si ritroverà messa in crisi per amore.

Zuleyha in crisi per amore: anticipazioni Terra amara del 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara di sabato 14 ottobre, rivelano che nel corso della puntata extra-large ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera turca si ritroverà messa in profonda crisi per amore: dopo la morte di Yilmaz si mostrerà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita e non sarà affatto indifferente al fascino di Demir.

Zuleyha, infatti, si renderà conto di provare ancora qualcosa nei confronti del suo primo marito, soprattutto dopo averlo visto giocare in maniera amorevole col piccolo Adnan, il bambino frutto della sua storia d'amore con Yilmaz.

Sarà a quel punto che Zuleyha si interrogherà sul suo futuro sentimentale e si renderà conto di dover concedersi una seconda chance: incoraggiata da Sevda, la donna deciderà di provare a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio.

Behice si suicida: anticipazioni Terra amara del 14 ottobre 2023

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara in onda sabato 14 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la resa dei conti finale riguardante Behice.

Zuleyha indagherà sul conto della donna e finalmente arriverà a scoprire come sono andate le cose in merito alla morte di Hunkar.

Dopo aver saputo dei due omicidi compiuti dalla donna, ecco che Zuleyha deciderà di accusare pubblicamente Behice per la morte della mamma di Demir.

A quel punto, la zia di Mujgan proverà a fuggire via, inseguita da Zuleyha e Demir: l'inseguimento si concluderà sul ciglio di un dirupo, dal quale Behice alla vista di Demir, pronto ad ucciderla, si getterà nel vuoto.

La donna, quindi, preferirà suicidarsi e si assisterà così alla sua uscita di scena definitiva dal cast della soap.

Volano gli ascolti di Terra amara: la soap opera domina il daytime di Canale 5

Intanto, gli ascolti della soap opera Terra amara continuano ad essere importanti: la media auditel riesce a superare la soglia dei 2,8 milioni di spettatori con picchi che sfiorano il 26% di share.

Tra le puntate più seguite di questa stagione autunnale, vi è quella del 12 ottobre, che ha registrato una media di quasi 3 milioni di spettatori, risultando il programma più visto dell'intera giornata di Canale 5.