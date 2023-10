Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma dal 23 al 28 ottobre 2023 in prima visione assoluta, rivelano che Mujgan sarà scossa dalla morte di sua zia Behice. La dottoressa resterà inoltre spiazzata nel momento in cui scoprirà che la donna è stata l'artefice della morte di Hunkar, tenendole nascosto questo segreto per tutto il tempo.

Intanto Fikret si avvicinerà sempre più alla dottoressa, fino a svelare la verità sui sentimenti che prova nei suoi confronti.

Mujgan scossa e addolorata: anticipazioni Terra amara al 28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 28 ottobre rivelano che Demir potrà ritenersi soddisfatto per aver reso giustizia alla memoria di sua mamma.

L'uomo, grazie al prezioso aiuto di Zuleyha, è riuscito a scoprire la verità sull'assassina di Hunkar: a ucciderla è stata Behice che dopo essere stata accusata, messa alle strette, ha scelto di gettarsi giù da un precipizio, morendo sul colpo dopo aver confessato la verità.

Tutto ciò ha rappresentato uno choc per Mujgan, la quale si ritroverà a fare i conti con due amare verità che la lasceranno profondamente scossa.

Behice viene sepolta: anticipazioni Terra amara 23-28 ottobre

Da un lato, infatti la dottoressa scoprirà che sua zia è stata l'artefice dell'assassino di Hunkar e per tutto questo tempo in cui sono state insieme, non le ha mai svelato nulla.

Dall'altro lato, invece, si ritroverà a dover fare i conti con la tremenda notizia del suicidio di Behice, che la lascerà turbata.

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate di Terra amara previste dal 23 al 28 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, ci sarà spazio per il giorno del funerale della donna.

Le esequie si svolgeranno a Istanbul, città in cui Behice verrà sepolta e le verrà dato così l'ultimo addio. In questo momento di grande dolore e sofferenza per la dottoressa Mujgan, sarà fondamentale la presenza di Fikret.

Fikret si dichiara a Mujgan: anticipazioni Terra amara al 28 ottobre 2023

L'uomo sarà al suo fianco e non la lascerà mai sola, risultando così un ottimo sostegno per Mujgan, che potrà contare sul suo aiuto incondizionato.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste fino al 28 ottobre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che questo avvicinamento, permetterà a Fikret di uscire allo scoperto e confessare la verità su ciò che prova. L'uomo, infatti, deciderà di dichiararsi apertamente a Mujgan, svelandole di essersi innamorato di lei e di voler provare a costruire qualcosa di serio insieme.