Cosa succede nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera turca svelano che Fekeli sarà in lacrime per la grave malattia di Kerem Ali. Il bimbo starà male improvvisamente dopo la morte di Mujgan, che lascerà Cukurova senza parole e immersa nel dolore. Purtroppo i medici avranno pareri discordanti riguardo la causa dei sintomi del piccolo e ipotizzeranno si tratti di meningite, anche se non ci sarà la certezza. Ciò che sarà sicuro è che Fekeli e Fikret passeranno giorni bui, anche perché, a complicare le cose, sarà l'arrivo dell'avvocato del fratello di Mujgan.

L'avvocato giungerà a Cukurova con un intento ben preciso: portare con lui Kerem Ali per crescerlo insieme alla madre in America dopo la scomparsa di Mujgan. Che ne sarà di questo bambino così sfortunato?

Di seguito, quel che accadrà nelle nuove puntate di Terra amara in programma sulle reti Mediaset.

Terra amara, Mujgan muore e lascia da solo Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che, nelle prossime puntate, Mujgan deciderà di partire per fare un sopralluogo nell'ospedale dove andrà a lavorare una volta lasciata Cukurova. Lei e Fikret, infatti, progetteranno di cambiare vita e lasciare la città.

Purtroppo l'aereo sul quale viaggerà Mujgan avrà un incidente e non ci sarà alcun superstite.

La giovane dottoressa lascerà Fikret, Fekeli e il piccolo Kerem Ali.

La tragedia scuoterà Cukurova e, come se non bastasse, arriverà all'improvviso l'avvocato del fratello di Mujgan, pronto a portare Kerem in America.

Anticipazioni trame Terra amara: Fekeli disperato per Kerem Ali

Mentre Fekeli e Fikret staranno discutendo sul futuro del piccolo e ipotizzando l'idea di adottarlo, alla tenuta si presenterà un avvocato, che darà loro una notizia che li spiazzerà: il fratello di Mujgan avrà intenzione di portare Kerem Ali in America con i suoi parenti stretti.

La tensione sarà altissima e la situazione prenderà una piega inaspettata quando entrerà la balia di Kerem, dicendo che il piccolo ha la febbre altissima e le convulsioni.

Kerem Ali si ammala gravemente nelle nuove puntate di Terra amara

La sorte sarà molto infausta con il piccolo. Dopo la morte di Mujgan in Terra amara Kerem Ali si ammalerà gravemente e verrà portato in ospedale, con Fekeli in lacrime e devastato dalla paura di perderlo.

I medici non sapranno formulare subito una diagnosi ma, viste le condizioni del bimbo, ipotizzeranno che possa trattarsi di meningite. Nel frattempo, anche per Demir non saranno giorni facili. Umit incolperà Demir di averla fatta cadere dalle scale e per lui si aprirà la prospettiva dell'ergastolo.