Le anticipazioni dal 16 al 21 ottobre di Terra Amara annunciano che ci sarà un'altra dipartita in seguito ad una rivelazione scioccante che Gaffur farà a Demir: nuovi sentimenti inizieranno inoltre a fare capolino nel cuore di Zuleyha Altun, ma andiamo con ordine.

Tutto inizierà quando l'ex sarta si accorgerà di provare dei sentimenti dopo la morte di Yilmaz. A catturare la sua attenzione sarà Demir. L'uomo, però, scalpiterà per scoprire la verità sulla morte di sua madre e non passerà molto tempo prima che venga a sapere che cosa è accaduto.

Sarà Gaffur stesso a mettere da parte la propria incolumità per ammettere a Demir di aver ucciso Hatip, per questo motivo Behice lo ha minacciato.

Poco dopo Sevda ricorderà un particolare sulla zia di Mujgan, ossia che si era introdotta nell'abitazione di Hunkar il giorno in cui è venuta a mancare.

Sarà così che quando Zuleyha si recherà al Circolo per smascherare Behice pubblicamente, attraverso un atto giudiziario che la inchioda, la donna si darà alla fuga.

Anticipazioni Terra amara dal 16 al 21 ottobre

Fekeli proporrà a Cetin e Gulten di trasferirsi nella sua casa, ma i due neo sposini vorranno fare affidamento esclusivamente sulle proprie forze perciò declineranno.

Dopo la morte di Yilmaz, il cuore di Zuleyha tornerà a battere per qualcun altro: Demir. L'ex sarta si accorgerà di provare qualcosa per l'uomo quando lo vedrà giocare insieme al figlio Adnan.

Anche Fikret dovrà fare i conti con i crescenti sentimenti che prova per Mujgan. Fekeli sarà pronto ad approvare la loro relazione ma non prima di averne parlato con i diretti interessati.

Terra amara nuove puntate: Sanyie esorta Gaffur a dire la verità a Demir

Le anticipazioni settimanali segnalano che accadrà qualcosa di negativo a Behice.

Le malefatte di quest'ultima volgeranno definitivamente al capolinea quando Gaffur confesserà a sua moglie di essere tenuto sotto ricatto da Behice stessa, la quale ha scoperto che è stato proprio Gaffur ad assassinare Hatip. Dopo averci pensato con attenzione, alla fine Saniye esorterà il marito a dire tutta la verità a Demir.

Yaman aggredirà Behice, divenendo argomento di pettegolezzi di paese.

Per quanto riguarda il destino di Gaffur, Demir lo punirà ma deciderà di non consegnarlo alla legge in quanto vorrà proteggere Saniye e Umit.

Zuleyha smaschera Behice in pubblico e lei fugge

Behice sarà sul punto di lasciare Cukurova per fare ritorno a Istanbul, ma le spese del trasferimento graveranno interamente su Mujgan. Non avendo disponibilità economica, la dottoressa finirà per vendere dei gioielli. Quando Fekeli la vedrà, non esiterà a chiederle delle spiegazioni. Una volta appreso della partenza di Behice, Fekeli si offrirà di sostenere le spese del suo trasferimento.

Intanto i pezzi del puzzle dell'assassinio di Hunkar inizieranno a combaciare quando Sevda racconterà a Zuleyha di aver visto Behice intrufolarsi in casa sua il giorno della morte di Hunkar.

A questo punto l'ex sarta non nutrirà più dubbi e arriverà al punto di accusare pubblicamente la zia di Mujgan di essere un'assassina. Non solo, al Circolo, Zuleyha mostrerà a Behice un documento che la inchioda anche per gli omicidi dei suoi due precedenti mariti.

Vedendosi scoperta, Behice si darà alla fuga ma braccata da più parti terminerà la propria corsa sul ciglio di un dirupo. Demir sarà pronto ad ucciderla con le sue stesse mani, mentre Fekeli esorterà la donna a costituirsi alle autorità. Pur di non farsi catturare, la perfida donna si suiciderà lanciandosi nel vuoto.