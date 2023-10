In Terra Amara Müjgan penserà che sia una bella idea dire a Behice che il futuro di Kerem Ali è tranquillo grazie a un fondo che gli ha creato Yilmaz, invece non sarà così. Non solo Behice vorrà appropriarsene, ma penserà di denigrare la nipote per il suo "stipendio misero".

L'eredità di Yilmaz crea solamente dei problemi

Behice è totalmente fuori controllo per via dell'eredità di Yilmaz. Zia e nipote hanno scoperto che il giovane non ha lasciato niente, interrompendo così il loro progetto di trasferirsi con il piccolo Kerem Ali a Istanbul. Una brutta faccenda per le due, ma se Müjgan in qualche modo proverà a farsene una ragione, non sarà lo stesso per Behice.

Sa che Yilmaz ha lasciato qualcosa in giro e con la scusa di pensare al benessere di Kerem Ali, farà qualsiasi cosa per trovarli.

Müjgan non riesce più a reggere la sua vita

Dopo diversi giorni verrà alla luce che Yilmaz ha lasciato dei soldi, sotterrati in uno dei terreni venduti a Hünkar prima di tentare la fuga in Germania con Züleyha. Quel terreno, però, verrà donato da Züleyha in beneficenza allo Stato e nessuno potrà richiedere i soldi per appropriarsene.

Müjgan sarà disperata per la situazione che sta vivendo, anche perché economicamente non sta attraversando proprio un bel momento, così si sfogherà con Fekeli.

Müjgan scopre il bel gesto di Yilmaz: ha creato un fondo per Kerem

Müjgan in lacrime se la prenderà contro Yilmaz: aveva tra le mani un sacco di soldi e non ha mai pensato al futuro di Kerem Ali, comportandosi invece da grande egoista.

Chiederà a Fekeli di intercedere per loro, affinché i soldi ritrovati possano finire nelle sue mani. Fekeli capirà che la ragazza sta principalmente agendo per il bene suo e non di Kerem Ali, per questo tirerà fuori un asso nella manica.

Con un plico di documenti si presenterà davanti a Müjgan e lo consegnerà nelle mani della dottoressa.

Rimarrà stupita quando leggerà che Yilmaz ha istituito un fondo di 30 milioni di lire per Kerem Ali, che il bambino potrà usare solo quando raggiungerà la maggiore età.

Müjgan scioccata dall'atteggiamento di Behice

Stupita della cosa, racconterà tutto alla zia Behice, che invece vorrebbe mettere le mani nei soldi del nipote: "Ho bisogno dei soldi di Kerem Ali.

Vuoi che per tutta la vita viva grazie al tuo misero stipendio? E sinceramente non voglio nemmeno dipendere da Fekeli".

Müjgan rimarrà senza parole e finalmente si renderà conto che alla zia non interessa l'affetto della sua famiglia, ma solamente i soldi. Per questo Müjgan si farà coraggio e la minaccerà: "Voglio che tu stia lontana da me e da mio figlio". Un colpo duro per Behice, che si ritroverà veramente sola, cosa farà adesso?