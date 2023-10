Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni turche di Terra amara raccontano che Behice scoprirà che il denaro nascosto da Yilmaz si trova in un terreno donato da Zuleyha al comune di Cukurova in occasione dell'evento benefico per ricordare la scomparsa di Hunkar. La dark lady, quindi, smuoverà mari e monti per impossessarsi del bottino e quando ci riuscirà sarà costretta ad abbandonarlo perché inseguita, restando quindi a mani vuote. Umit, complice di Fikret, proverà a far leva sulle tensioni tra Demir e Zuleyha per creare ulteriori attriti e far naufragare la coppia.

La figlia di Sevda, difatti, vorrà che Yaman lasci Altun per iniziare una storia d'amore con lei.

Behice si approprierà dell'eredità di Yilmaz, ma finirà per doverla abbandonare restando a mani vuote

Le trame della soap opera turca rivelano che Behice sospetterà sin dalla morte di Yilmaz che l'eredità dello stesso non potrà essere così misera come Zuleyha vorrebbe farle credere, ma che l'uomo abbia nascosto un bel gruzzolo da qualche parte.

La signora Hekimoglu, quindi, inizierà una serrata ricerca per mettere le grinfie sull'agognato bottino, nel frattempo Zuleyha avrà in animo di organizzare un evento benefico per ricordare la compianta Hunkar.

Asta benefica durante la quale Altun penserà bene di donare un terreno al governo destinandolo ai bimbi di Cukurova per omaggiare la mamma di Demir, ma Zuleyha sarà del tutto ignara che in tale terreno è sepolta l'eredità di Yilmaz.

A scoprire per prima del bottino sepolto sarà Behice, la quale però dovrà fare i conti con l'inaccessibilità del terreno dopo che la signora di Cukurova lo ha donato al governo. Nonostante le circostanze avverse, la dark lady vorrà fiondarsi ugualmente nell'impresa di impossessarsi del bottino, quindi sottrarrà uno dei bidoni con all'interno parte del denaro che era di Akkaya e si darà alla fuga.

Sebbene proverà in ogni modo a scappare, Behice verrà prontamente inseguita e dovrà gioco forza abbandonare il denaro sottratto per evitare ulteriori guai con la giustizia. Hekimoglu, quindi, rimarrà a bocca asciutta.

Umit cercherà di creare zizzania tra Demir e Zuleyha

Umit non gradirà affatto di essere stata respinta da Demir, quindi avrà come obiettivo quello di eliminare Zuleyha dalla vita dell'imprenditore così da poter far capitolare lo stesso al suo cospetto.

Umit, quindi, si metterà a spiare Yaman e Altun conscia di creare delle crepe ancora più profonde nella coppia al fine di farla naufragare del tutto e insinuarsi, di conseguenza, nella vita amorosa di Demir.