L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre 2023 si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Maria, la quale scoprirà le reali intenzioni di Vito in merito al suo lavoro.

Spazio anche a Marcello, che si ritroverà solo dopo la scelta della contessa di trasferirsi a Ginevra per stare con sua figlia.

Maria scopre le bugie di Vito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 ottobre

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alla sfera professionale di Vito.

Il contabile si trova in Australia per questioni lavorative, ma Vittorio si metterà in contatto con lui perché ha bisogno del suo rientro a Milano per sbrigare una delicata situazione al grande magazzino.

Peccato che la reazione di Vito non sarà delle migliori: il ragazzo, per il momento, ha scelto di restare in Australia e quindi preferirà rinunciare all'incarico da contabile e licenziarsi.

Un duro colpo per Vittorio, ma anche per Maria, che scoprirà che Vito non torna solo da Conti e non dal suo fidanzato.

Vittorio cerca un nuovo contabile: anticipazioni Il Paradiso al 13 ottobre

Grazie alle parole di Vittorio, la stilista verrà a conoscenza delle bugie legate al suo fidanzato, dato che le aveva promesso che sarebbe rientrato a Milano in tempi brevi.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 13 ottobre rivelano che Vittorio si metterà sulle tracce di un nuovo contabile e Marcello chiederà a Matteo di farsi avanti e proporsi per questo incarico, dove potrebbe riuscire a dare il meglio di se stesso.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 13 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per la scelta della contessa, la quale se ne andrà via da Milano per trasferirsi a Ginevra.

La donna intende recuperare il legame affettivo con la figlia, motivo per il quale non si farà problemi a lasciare tutti i suoi impegni lavorativi.

Marcello resta solo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 9-13 ottobre

Un duro colpo per Marcello, che si ritroverà a fare i conti anche con l'ennesima batosta che gli verrà riservata dalla contessa.

Perché Adelaide preferirà chiudere la relazione con Marcello: non vuole che resti in attesa del suo ritorno in città, dato che non sa per quanto tempo resterà a Ginevra.

Di conseguenza il giovane Barbieri si ritroverà solo e dovrà accettare questa decisione della contessa.