La soap opera turca Terra Amara il cui vero nome è "Bir Zamanlar Cukurova" continua ad appassionare. Nelle prossime puntate in programma tra qualche mese su Canale 5, Demir Yaman verrà minacciato dal fratellastro Fikret Fekeli dopo avergli teso una trappola con Ali Rahmet Fekeli. Il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman farà un duro avvertimento al ricco imprenditore: "Ascoltami, non hai capito, te lo ripeterò per il bene di mia madre, che riposi in pace, ho intenzione di fartela pagare per tutto quello che tuo padre ci ha fatto".

Spoiler turchi, Terra amara: Fekeli tende una trappola a Fikret con l’aiuto di Demir

I telespettatori italiani hanno già scoperto l’alleanza tra Umit e Fikret contro Demir. Ben presto il nipote di Ali Rahmet Fekeli scoprirà una versione del tutto diversa sul suo defunto padre Adnan Yaman, poichè apprenderà che in passato non ha affatto violentato sua madre con la quale aveva una tresca clandestina. Il ragazzo fingerà di aver lasciato Cukurova e di essere tornato in Germania, venendo smascherato da Demir e Fekeli. Quest’ultimo si prenderà gioco del nipote tendendogli una trappola con l’aiuto di Yaman: in particolare l’anziano uomo fingerà di essere stato ferito gravemente dal ricco imprenditore per far uscire Fikret allo scoperto.

Non appena Ali Rahmet verrà dichiarato morto per mano di Yaman, la dottoressa Umit si recherà a casa di Fikret e gli dirà: "A causa tua Demir ha sparato a tuo zio". Nel contempo Zuleyha verrà rassicurata dal marito, visto che le assicurerà di non finire in prigione dicendole che il ferimento di Fekeli è stata una messinscena.

Zuleyha si sfoga con Sevda, Fikret su tutte le furie con Umit

Altun si sfogherà con Sevda, alla quale rivelerà di non poter sopportare un’altra perdita nella sua famiglia. A questo punto Umit telefonerà a Zuleyha e dovrà mantenere il segreto, quando la stessa le rivelerà che Demir e Fekeli hanno attuato un piano contro Fikret.

Nel contempo quest'ultimo sarà deciso più che mai a vendicarsi del fratellastro: "Lo giuro, se lo trovo lo ammazzo". Il ragazzo rimarrà senza parole quando vedrà lo zio in perfetta salute, e prometterà di mettere fine alla sua guerra contro Demir soltanto se ammetterà pubblicamente che Adnan Yaman era un uomo disonesto. Il ragazzo continuerà a far capire di non voler mollare la presa, quando dirà allo zio Fekeli: “Distruggerò la vita di Demir, gli porterò via tutto ciò che ha, tutta Cukurova saprà chi è davvero”.

Anche Umit farà i conti con la furia di Fikret, dato che la accuserà di averlo tradito e la costringerà a continuare ad aiutarlo a rovinare Demir: “Con l'astuzia prima o poi lo prenderemo, poi potrò vendicarmi, gli farò del male più di quanto immagini”.