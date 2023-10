Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre, usciranno fuori le prove riguardanti la complicità di Behice nella morte di Hunkar. Hekimoglu fuggirà via per sfuggire alle autorità. Demir però la troverà e sarà pronto ad ucciderla, ma la donna si getterà nel burrone e si suiciderà.

Fekeli scopre che Mujgan ha mandato via Gulten e Cetin

Nelle puntate in onda di "Terra amara" che sarà mandata dal 16 al 21 ottobre, Fekeli apprenderà che Mujgan ha mandato via Gulten e Cetin.

Pertanto si recherà da loro e li inviterà ad andare a vivere insieme a lui. I due però declineranno la proposta, in quanto sono desiderosi di affrontare ogni cosa da soli. Intanto Zuleyha proverà in ogni modo a riavvicinarsi a Demir.

Nel frattempo Fikret dirà espressamente a Mujgan di pensarla sempre. I due si scambieranno un bacio, ma saranno visti da Fekeli. Quest'ultimo sarà turbato e si recherà sulla lapide di Yilmaz. Successivamente si recherà dal nipote e gli spiegherà come è disposto a dare il proprio benestare alla loro relazione, a patto però l'uomo abbia intenzioni serie con lei. In tutto questo alla tenuta giungerà un tassista, che affermerà di avere assistito all'uccisione di Hunkar.

Demir decide di non denunciare Gaffur

Secondo le anticipazioni televisive fino al 21 ottobre, Demir sarà certo della colpevolezza di Behice nella morte di Hunkar e pertanto deciderà di andare da lei per strangolarla. Il suo proposito sarà bloccato in tempo da Sevda e Zuleyha. Riflettendoci bene l'uomo comprenderà come quanto detto dal tassista non è del tutto vero.

Demir però si riprometterà che quando conoscerà il nome del colpevole, lo ucciderà personalmente. La moglie non potrà che essere preoccupata.

Nel frattempo Gaffur rivelerà a Saniye di aver tolto la vita in maniera fortuita a Hatip. Behice ne verrà a conoscenza ed in questo modo potrà inchiodarlo alle sue responsabilità. In tutto questo a Cukurova si spargerà la voce che Demir ha aggredito Behice, mentre Gaffur spiegherà allo Yaman come ha ammazzato Hatip.

In più gli racconterà del biglietto con il quale lo ha ricattato. Behice dirà espressamente che ce l'ha Sermin, ma la donna smentirà. L'imprenditore sceglierà di non sporgere denuncia e lo farà per Uzum e Saniye.

Zuleyha incolpa Behice della morte di Hunkar

In base agli spoiler della prossima settimana, Fekeli noterà Mujgan vendere propri oggetti personali per pagare il viaggio di Behice ad Istanbul e si proporrà di saldare lui. Intanto Sevda apprenderà che il giorno in cui è deceduta Hunkar, Behice era entrata in casa sua. Una volta che Zuleyha saprà questa novità, incolperà pubblicamente la Hekimoglu. La giovane Altun si presenterà al Circolo con un documento giudiziario che dimostrerà come Behice è coinvolta nella morte dei due precedenti mariti.

A questo punto la donna fuggirà via. Zuleyha, Fekeli, Demir e Fikret la cercheranno. Infine a trova la fuggiasca sarà lo Yaman, il quale sarà pronto ad ucciderla. Behice però lo anticiperà gettandosi dal burrone e morirà.