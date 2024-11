Vildan schiaffeggerà Emir nelle prossime puntate di Endless Love: "Non sei più mio figlio". Le anticipazioni rivelano che Kemal e Nihan si fidanzeranno ufficialmente e Kozcuoğlu non potrà accettare la sconfitta. Per vendicarsi di Kemal, Emir chiamerà Zeynep e la sposerà in fretta. Subito dopo aver firmato i documenti, però, l'uomo dirà a sua moglie che era solo un modo per ferire Kemal e Vildan andrà su tutte le furie. La donna rimprovererà suo figlio e lo rinnegherà.

La proposta di nozze e l'anello per Nihan

Nihan sarà sempre più vicina a realizzare il suo sogno d'amore con Kemal grazie all'aiuto di Tarik.

Il fratello di Kemal, infatti, minaccerà Galip che tradirà Emir e confesserà gli inganni dell'azienda. Le informazioni del signor Kozcuoğlu serviranno a Kemal per tenere in pugno Emir che non potrà fare altro che arrendersi. Pur di evitare la prigione, il marito di Nihan accetterà di divorziare e lascerà finalmente libera la donna. Kemal sarà al settimo cielo e organizzerà una sorpresa per dare l'anello a Nihan e farle la proposta di nozze. Nel frattempo, Emir si sentirà sconfitto e piangerà con Zeynep: "Divorzierà da Nihan, è finita". Questo grande cambiamento restituirà la speranza a Zeynep, tanto che deciderà di consegnare a Emir la chiavetta che lo farebbe finire in carcere. Kozcuoğlu parlerà con Vildan che lo incoraggerà a lasciarsi il passato alle spalle e pensare al figlio in arrivo e a Zeynep che lo ama davvero.

Emir annuirà, ma in realtà penserà ad un modo per rovinare ancora la felicità di Nihan e Kemal.

Il fidanzamento ufficiale di Nihan e Kemal

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Kemal e Nihan organizzeranno una piccola festa in casa per il fidanzamento ufficiale. Ci saranno Leyla, Vildan, Huseyin e Fehime. Zeynep non potrà essere presente perché dopo l'abbandono di Hakan sull'altare suo padre non vuole ancora parlare con lei.

Emir deciderà di rovinare questo bellissimo momento con un piano crudele e si servirà ancora una volta di Zeynep che ingenuamente si illuderà di aver preso il posto di Nihan. Kozcuoğlu telefonerà alal sorella di Kemal e la inviterà ad andare a casa sua, senza rivelarle il motivo.

In attesa dell'arrivo di Zeynep, Emir parlerà con Vildan e le racconterà di essersi innamorato di Nihan quando era ancora un bambino e lei lo aveva aiutato dopo una caduta.

L'uomo dirà a sua madre che Zeynep non potrà mai sostituire sua moglie, ma Vildan gli dirà che presto tutto si risolverà. Zeynep riceverà una sorpresa che la renderà felicissima, perché entrando in casa Kozcuoğlu troverà Emir pronto a sposarla, con Vildan che farà da testimone. I due sposi firmeranno i documenti e Efsane scatterà le foto dell'evento. Zeynep sarà al settimo cielo, ma presto la sua favola diventerà un incubo. Subito dopo le foto, infatti, Emir ordinerà alla domestica di inviare tutto a Kemal e dirà a Zeynep che era solo un modo per colpire suo fratello. La ragazza sarà distrutta: "Non ti perdonerà mai", dirà in lacrime a suo marito. Vildan sarà furiosa con Emir e lo schiaffeggerà: "Non sei più mio figlio".

Emir aveva già usato Zeynep per ferire Kemal in passato

Zeynep ha sempre sperato che Emir ricambiasse i suoi sentimenti e per lui ha voltato più volte le spalle a Kemal. Emir ha sedotto la ragazza diversi anni fa, subito dopo aver scoperto che tra Kemal e Nihan c'era un sentimento. L'uomo ha fatto credere a Zeynep di amarla e l'ha portata in un albergo facendole una sorpresa. Dopo una notte d'amore, però, Emir ha mostrato il suo vero volto e ha umiliato Zeynep: "Eri solo un piano per ferire Kemal". Nonostante tutto, la ragazza ha continuato ad avere una relazione clandestina con Emir che però è sempre stato chiaro con lei dicendole di non provare amore per lei. Neanche aspettare un figlio da Kozcuoğlu è bastato a realizzare il sogno di Zeynep.