La soap opera spagnola La Promessa prosegue la propria messa in onda dal 30 ottobre al 3 novembre 2023: Catalina scatenerà la durissima reazione della matrigna Cruz quando riuscirà a impossessarsi finalmente della spilla della sua defunta madre. Intanto Manuel non avrà alcuna intenzione di riprendere la sua passione per il volo.

Spoiler La Promessa dal 30 ottobre al 3 novembre: Curro litiga con il padre Lorenzo

Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 30 ottobre a venerdì 3 novembre Manuel non sarà particolarmente contento quando sua sorella Catalina gli farà vedere il suo velivolo riparato: infatti il giovane marchese farà capire di non voler tornare a volare.

Nel contempo Lope si sfogherà con i colleghi Jana e Mauro, dopo aver deluso Maria per non averle detto subito che il suo fidanzato Salvador è stato fatto prigioniero in guerra.

Intanto Simona, Candela e Lope prepareranno il dolce preferito di Curro per festeggiare il suo diploma, con l'apprezzamento anche del nuovo maggiordomo Don Gregorio: tutti i presenti all’evento si congratuleranno con il ragazzo, tranne il padre Lorenzo de La Mata, con cui avrà l’ennesimo litigio a tavola.

Cruz costretta a far aprire il testamento del defunto padre Juan

In seguito Lope farà sapere a Simona che una persona sconosciuta ha assicurato a Candela di conoscere un segreto sul suo passato in una lettera.

Intanto Catalina farà infuriare la matrigna Cruz, quando raggiungerà il suo obiettivo: la ragazza metterà le mani nella spilla della defunta madre, dopo averla chiesta in prestito alla baronessa di Azahara.

Infine la marchesa non avrà altra scelta che accettare di far aprire il testamento del compianto padre Juan, con la consapevolezza che suo cognato Lorenzo si impossesserà del denaro che spetta alla moglie malata Eugenia.

Episodi precedenti fino al 27 ottobre: Gregorio accusa Romulo

Negli episodi trasmessi dal 23 al 27 ottobre Gregorio accuserà Romulo di essere l’assassino di suo fratello Mateo.

Nel frattempo Cruz vorrà vendicarsi di Alonso, per averla obbligata a ringraziare i cuochi per lo smascheramento del finto sacerdote Camilo.

Intanto Martina e Catalina sospetteranno che Jimena stia ingannando Manuel. Mentre Jana, dopo aver scoperto che il suo defunto padre è morto anni prima della nascita di Curro, capirà che quest’ultimo è sì il suo fratellastro, ma figlio soltanto della stessa madre.

Infine Gregorio scoprirà che Pia è incinta, mentre Maria non crederà a Lope quando le dirà che Salvador è stato catturato dal nemico in battaglia.