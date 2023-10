La soap opera turca Terra Amara continua a occupare il daytime pomeridiano di Canale 5. Nelle prossime puntate, Sevda Caglayan per farsi perdonare dalla figlia ritrovata Umit Kahraman, sarà costretta a schierarsi contro Demir Yaman e Zuleyha Altun. La cantante dovrà aiutare la nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova a tornare tra le braccia del ricco imprenditore.

Spoiler turchi, Terra amara: Umit dà un ultimatum alla madre Sevda

Nei nuovi episodi in onda tra qualche settimana, Demir (Murat Unalmis) si pentirà di aver tradito Zuleyha (Hilal Altinbilek) con Umit (Hande Soral).

Quest’ultima, non appena l’imprenditore la lascerà, farà il possibile per riconquistarlo. La dottoressa verrà affrontata da Sevda (Nazan Kesal), dato che le ordinerà di lasciare in pace il figliastro e la moglie. Umit, durante il confronto con la cantante, le rivelerà di essere Ayla, la figlia che ha abbandonato in gioventù per vivere la tresca clandestina con il defunto Adnan Yaman. Dopo aver avuto un infarto, Sevda sarà determinata a dimostrare a Umit di non averla affatto abbandonata in passato.

In particolare, la cantante racconterà alla dottoressa che suo padre le ha detto delle bugie su di lei. Umit darà un ultimatum alla madre quando scoprirà addirittura che fu costretta ad abortire dal marito.

Nello specifico, la fanciulla obbligherà Sevda ad aiutarla a ritornare al fianco di Demir: in un primo momento la cantante penserà di rifiutare la proposta della figlia, ma quando capirà di rischiare di perderla accetterà di darle una mano.

Sevda parla male di Zuleyha a Demir, Fekeli non si fida della dottoressa Kahraman

A questo punto Sevda inizierà a tramare contro Zuleyha, facendo notare a Yaman che sua moglie continua ad amare il defunto Yilmaz.

Inoltre la cantante, su suggerimento della figlia Umit, farà credere a Demir che Altun stia fingendo di amarlo per vendicarsi di lui, colpevole di averla fatta soffrire. Il ricco imprenditore si farà influenzare dalla matrigna, infatti non la prenderà bene quando Zuleyha intesterà ad Akkaya un campo che prima era dedicato alla sua compianta madre Hunkar (Vahide Perçin).

Nel contempo, Sermin (Sibel Tascioglu) leggerà una missiva dell’ex marito Sabahattin (Turgay Aydın) per Umit, e apprenderà che il primo nome di quest’ultima in realtà è Ayla, lo stesso che Sevda ha urlato prima di finire in ospedale: per chiarire i suoi dubbi, Sermin si confronterà sia con Demir e Lütfiye Duman (Hülya Darcan). La rivelazione della cugina di Yaman farà insospettire ulteriormente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), visto che continuerà a non fidarsi della dottoressa Kahraman, dopo aver scoperto che in passato ha avuto una storia d’amore con suo nipote Fikret (Furkan Palali).