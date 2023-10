L'uscita di scena di Adelaide di Sant'Erasmo spiazza ancora una volta i fan della soap. A correre in loro soccorso Vanessa Gravina, interprete della contessa, che ha rassicurato il suo pubblico con un post su Instagram. Secondo le parole dell'attrice, il personaggio "tornerà in pompa magna" con tante "novità e ricchi colpi di scena".

Vanessa Gravina rincuora i fan de Il Paradiso delle signore 8: 'Il viaggio non finisce qui'

A distanza di poche settimane dall'inizio dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore 8 un nuovo colpo di scena cambia le sorti della contessa, uno dei personaggi della soap più amati dal pubblico.

Nelle puntate attualmente in onda su Rai 1 Adelaide ha annunciato la decisione di trasferirsi a Ginevra [VIDEO]per costruire un rapporto con la figlia Odile, di cui credeva fosse morta. Tuttavia, non si tratta di un addio. Lo ha rivelato nelle ultime ore Vanessa Gravina sul suo profilo Instagram. "Il viaggio della contessa non finisce qui", ha scritto l'attrice in un post di risposta ai fan che, in cerca di rassicurazioni, l'hanno inondata di messaggi. "La contessa tornerà in pompa magna", ha confermato chiaramente l'interprete milanese.

'Ha ancora molto da offrire': Vanessa Gravina conferma il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore 8

I fan di Adelaide di Sant'Erasmo potranno dormire sonni tranquilli.

Le poche righe scritte da Vanessa Gravina sotto una foto che la ritrae nelle vesti dell'iconico personaggio de Il Paradiso delle signore avranno di sicuro rincuorato il pubblico. Il volto e l'anima della contessa ha confermato il suo ritorno nelle prossime puntate della soap, assicurando che il personaggio "Ha ancora molto da offrire".

Non è la prima volta che Adelaide esce di scena e, come dice l'attrice, ormai "In queste ultime stagioni ci ha abituati alle sue sparizioni ad effetto". Come il pubblico ricorderà, la contessa era partita a metà della settima stagione, per poi fare ritorno prima del finale.

L'interprete di Adelaide anticipa: 'La contessa è pronta a sorprendervi'

La contessa, perciò, rimetterà piede a Milano. A proposito del ritorno di Adelaide, Vanessa Gravina ha anticipato che la donna tornerà portando con sé ricchi colpi di scena, "Pronta ancora a sorprendervi e a riservarvi tantissime novità". Sempre nel post Instagram delle ultime ore, l'attrice ha voluto spiegare il motivo delle uscite di scena del personaggio. Secondo le parole dell'interprete, le partenze della contessa le permettono di continuare a dedicarsi ad altri progetti lavorativi. Inoltre, sono utili agli autori per dar vita a nuovi e interessanti intrecci. Dunque, anche stavolta per la nobile di Sant'Erasmo sarà solo un arrivederci.